В ангаре, где сгорело 7 нелегалов, нашли нарушения охраны труда на 23 дела

Генпрокуратура проверила, как охраняют труд арендодатели колпинского ангара, где 13 июля сгорели семеро нелегальных мигрантов из Узбекистана.

Как сообщает 28 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, в производственном помещении на Загородной улице, 6, в Петербурге работают три ООО: «Оникс», «Ралмет» и «Экотен», а также ИП «Корелякова И.А». По данным следствия, ангар по этому адресу также арендовал производитель поребриков – компания «Эверест». Возглавляющая фирму Юлия Забунова по решению суда арестована до 12 сентября. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Как показала инспекция, охраной труда ни одна из занимающих производственное помещение компаний не интересуется. Требования к охране условий работы не знают и работники: соответствующий инструктаж, по данным прокуратуры, с ними никто не проводил. Также они избежали медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, которые положено проводить на опасном производстве. О спецодежде и средствах защиты работодатели тоже не позаботились, как не обеспечили и оценку условий труда на рабочих местах.

Кроме того, как показала проверка, на производстве игнорировали требования пожарной безопасности. Сотрудники прокуратуры обнаружили забаррикадированные эвакуационные выходы. И даже если к ним удастся пробраться, то воспользоваться ими без ключа – нет. Внушительный перечень пополнили и другие нарушения, которые закончились административным расследованием по 23 делам. В адрес руководителей трёх юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя прокуратура направила четыре представления.