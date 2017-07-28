«КВС» издала путеводитель по достопримечательностям Ленинградской области

В краеведческом сборнике собраны сведения о памятниках истории и культуры региона. Материалы о людях, чьи судьбы связаны с областными достопримечательностями.

Путеводитель содержит карты, рассказывающие, как добраться до памятников, а также основные маршруты общественного транспорта и полезные советы для путешественников.

Справочник появился в рамках культурно-просветительского проекта «Музей под открытым небом». реализуемого компанией «КВС» в жилом комплексе «Новое Сертолово».

«Проектируя «Новое Сертолово» мы ставили себе задачу создать самодостаточный микрорайон, в котором все блага урбанизации сочетались бы с живой природой. Размышляя о том, как гармонизировать городской комфорт и загородный формат проживания, уделили много внимания не только наличию социальной и коммерческой инфраструктуры, но и благоустройству жилого комплекса: уютные дворы, разнообразные зоны для спорта и отдыха. Проектируя досуг жителей, мы задумались о подрастающем поколении и историческом наследии, которое ему оставляем. Так появился «Музей под открытым небом», – рассказывает генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. – В Ленобласти колоссальное количество достопримечательностей. Мы решили собрать в воедино все знаковые места. Коллегиально отобрали, на наш взгляд, самые интересные памятники, и нанесли их изображения на торцы домов».

«КВС»

Каждое изображение на фасадах в «Новом Сертолово» сопровождает QR-код. Считав его с помощью приложения на смартфоне, «посетитель» получает подробную справку о каждом «экспонате» экспозиции. Эти сведения также доступны и в печатном формате – для тех, кто хочет увидеть экспонаты вживую.

На данный момент в путеводителе «КВС» 26 памятников – по числу изображений на фасадах первой и второй очередей «Нового Сертолово». Свои идеи о том, какие памятники должны войти в экспозицию «Музея под открытым небом», можно присылать в КВС по электронной почте pressa@kvsspb.ru

Справка о компании КВС

