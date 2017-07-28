«КВС» издала путеводитель по достопримечательностям Ленинградской области

Еще
20:26 28.07.2017
Пришлите свою новость!
20:06
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
20:00
Автомобиль въехал в толпу в центре Хельсинки: один человек погиб
19:53
Япония сообщает о запуске ракеты КНДР
19:51
МИД России выразил протест Румынии из-за ситуации вокруг самолета с Рогозиным
19:33
Росреестр прекратил обслуживание петербуржцев из-за технического сбоя
19:22
В Турции заявили о согласии России передать технологии системы С-400
19:18
«Технопромэкспорт» признал поставку модернизированных турбин Siemens в Крым
19:08
Новый постпред России при ООН: Отношения России и США находятся на дне
18:52
Резнику дали 10 суток за сопротивление сотруднику Росгвардии на митинге 12 июня
18:42
Глава Крыма: Свет включили, экономика не пострадала
18:33
Попутчиков Рогозина не выпускают из самолета
18:30
В ДТП под Пригородным погиб капитан I ранга
18:27
Санкции против Крыма продлили Албания, Черногория, Норвегия, Грузия и Украина
18:20
МИД Германии заявил, что не будет считаться с санкциями США против России
18:00
В Петербурге обжаловали снос доски адмиралу Колчаку
17:52
В ГИБДД рассказали, как объехать парад на День ВМФ
17:50
ФСБ нашла подрывников в шиномонтаже
17:48
В ангаре, где сгорело 7 нелегалов, нашли нарушения охраны труда на 23 дела
17:37
Завершается реставрация Музея Рерихов на Васильевском острове
17:24
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
17:16
Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов
17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:10
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
16:52
Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»
16:38
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
16:27
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
16:20
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
16:13
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
16:10
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
16:00
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
15:40
На Дальневосточном водитель сбил насмерть дорожного рабочего
15:34
Московская «Стрелка» запускает лекции в Петербурге
15:34
СМИ: Замглавы МВД Украины задержали за взятку на 4,5 млн рублей
15:30
Дворцовый парк в Гатчине закроют для велосипедистов к концу сезона
15:27
Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено
15:21
Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным
15:13
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
14:55
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
14:42
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
14:32
В Финляндии выпустили приложение для владельцев дронов
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
28.07.2017 17:38

«КВС» издала путеводитель по достопримечательностям Ленинградской области

«КВС» издала путеводитель по достопримечательностям Ленинградской области
«КВС»

В краеведческом сборнике  собраны сведения о памятниках истории и культуры региона. Материалы о людях, чьи судьбы связаны с областными достопримечательностями.

Путеводитель содержит карты, рассказывающие, как добраться до памятников, а также основные маршруты общественного транспорта и полезные советы для путешественников.

Справочник появился в рамках   культурно-просветительского проекта «Музей под открытым небом».  реализуемого компанией «КВС»  в жилом комплексе «Новое Сертолово».

«Проектируя «Новое Сертолово» мы ставили себе задачу создать самодостаточный микрорайон, в котором все блага урбанизации сочетались бы с живой природой. Размышляя о том, как гармонизировать городской комфорт и загородный формат проживания, уделили много внимания не только наличию социальной и коммерческой инфраструктуры, но и благоустройству жилого комплекса: уютные дворы, разнообразные зоны для спорта и отдыха. Проектируя досуг жителей, мы задумались о подрастающем поколении и историческом наследии, которое ему оставляем. Так появился «Музей под открытым небом», – рассказывает генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. – В Ленобласти колоссальное количество достопримечательностей. Мы решили собрать в воедино все знаковые места. Коллегиально отобрали, на наш взгляд, самые интересные памятники, и нанесли их изображения на торцы домов».

«КВС»
«КВС»

Каждое изображение на фасадах в «Новом Сертолово» сопровождает QR-код. Считав его с помощью приложения на смартфоне, «посетитель» получает подробную справку о каждом «экспонате»  экспозиции. Эти сведения также доступны и в печатном формате – для тех, кто хочет увидеть экспонаты вживую.

На данный момент  в путеводителе «КВС» 26 памятников  – по числу изображений на фасадах первой и второй очередей  «Нового Сертолово». Свои идеи о том, какие памятники должны войти в экспозицию «Музея под открытым небом», можно присылать в КВС по электронной почте pressa@kvsspb.ru

Справка о компании КВС
 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«КВС»
28.07.2017 17:38

«КВС» издала путеводитель по достопримечательностям Ленинградской области

В краеведческом сборнике собраны сведения о памятниках истории и культуры региона. Материалы о людях, чьи судьбы связаны с областными достопримечательностями.
RBI
28.07.2017 17:00

Петербургских школьников научат быть лидерами

Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Насколько «поумнели» современные дома?
«Образцовый квартал» – правильная городская «малоэтажка»
Полгода по новым правилам. Что происходит на строительном рынке Петербурга?
Старое жилье сдает позиции
Варламов проиграл петербургским застройщикам
В вишневый сад – из ресторана
На дворе трава…
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

кадр из видео

ФСБ нашла подрывников в шиномонтаже

Новости компаний
«КВС»
28.07.2017 17:38
«КВС» издала путеводитель по достопримечательностям Ленинградской области
В краеведческом сборнике собраны сведения о памятниках истории и культуры региона. Материалы о людях, чьи судьбы связаны с областными достопримечательностями.
RBI
28.07.2017 17:00
Петербургских школьников научат быть лидерами
Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24
«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
ГК «Эталон»
27.07.2017 10:30
Группа «Эталон» начинает строительство нового проекта в Москве
Группа «Эталон» объявляет о начале строительства своего первого проекта бизнес-класса в Москве.
ЖК «Муринский Посад»
26.07.2017 16:02
ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
Первый и второй корпуса ЖК «Муринский Посад» аккредитованы Газпромбанком. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 10,25% годовых.
Детский сад в Риверсайде
26.07.2017 12:30
Спрос на коммерческие помещения в ЖК растёт
«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах Setl City и компаний-партнеров – подвела итоги полугодия.
RBI
26.07.2017 10:39
RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости
Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55
В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01
Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52
В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей
В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.