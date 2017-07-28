Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ

«Фонтанка» делится собственными наблюдениями, подкрепленными информацией о перекрытиях в День ВМФ, и предлагает выбрать место с самым лучшим обзором.

«Партер» для зрителей парада, конечно, предполагается, однако попасть туда 30 июля смогут только обладатели пригласительных билетов и немногочисленные аккредитованные журналисты. Главную трибуну установили на Сенатской площади перед Медным всадником. Оттуда, по замыслу организаторов, будет видно, если не абсолютно, то практически все.

У остальных горожан и гостей Петербурга, кто действительно хочет приобщиться к празднику на невских набережных, есть два пути: телевизор, по нему точно покажут все до мельчайших подробностей, или же выбрать одну из точек, которую «Фонтанка» предлагает в инфографике.

Точек не так много и у каждой есть нюансы. Самый красивый и наиболее полный вид откроется у тех, кто сможет попать на небольшой «балкончик» у Дворцового моста. 30 июля в 9 утра мост будет разведен и на него никого не пустят, но на самом углу с Университетской набережной есть небольшое пространство, откуда откроется вид и на Сенатскую площадь, и на стоящие в Неве корабли.

Также удобный угол обзора обещает быть у тех, кто попадет на причал со львами на другом берегу. Мимо них пройдут корабли во время парада, над ними пролетят пилотажные группы. Только вот на Сенатскую площадь уже будет не посмотреть. Есть, однако, вероятность, что вход на эту популярную площадку будет закрыт – ни одно ведомство не смогло ответить «Фонтанке», откуда именно будет начинаться «красная» зона только для тех, кто по спецприглашениям и пропускам. Формулировка, которую удалось получить, звучит несколько расплывчато: «от Адмиралтейства до конца Сенатской площади».

Университетская набережная идеальна для наблюдения за праздником, однако приходить стоит заранее и встать так, чтобы вид не загораживал какой-нибудь из стоящих на «банках» кораблей. В противном случае придется довольствоваться созерцанием белоснежных кителей стоящих спиной моряков. Впрочем, самолеты Тихоокеанского флота скрасят разочарование: они пролетят над головами.

Спуск у Румянцевского сада хорош всем: перед ним нет кораблей, вид отличный, сам спуск широкий. Вызывает опасение только одно – на краю нет ограждений, так что первым рядам стоит быть аккуратными. Более того, зрители могут удобно расположиться и на «балконе» самой набережной.

На Дворцовой набережной – лучшая точка для просмотра «активной» части парада, когда корабли будут двигаться по Неве, а также пролета авиации и салюта – залпы планируются с пляжа Петропавловской крепости. Через створки разведенного Дворцового моста можно будет наблюдать корабли у Университетской набережной. Отсутствие обзора на Сенатскую площадь компенсирует экран, установленный на стрелке Заячьего острова. Кроме того, самолеты будут эффектно появляться из-за здания Биржи.

А вот дозаправку в воздухе прямо над головой смогут наблюдать те, кто окажется на центральной и северной частях стрелки Васильевского острова. В остальном тот же набор, что и с другого берега.

Последняя точка в нашем обзоре – набережная Лейтенанта Шмидта. Там можно в деталях рассмотреть один из китайских кораблей, пришедших на празднование Дня ВМФ, а также всю колонну, которая пройдет парадным строем вдоль Невы. Однако большую часть участников парада будет практически не видно.

Если все-таки достанется не самое лучшее место, то можно изучить фонтанковский «путеводитель» по участникам парада. А заодно посмотреть на происходящие оттуда, откуда никто, кроме телеоператоров не сможет – с неба.

И не забывайте главное, что лучшие места достанутся тем, кто приедет раньше, сверьте свой маршрут с графиком перекрытий по городу и помните про проверки в метрополитене.