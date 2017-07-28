Посмотреть на парад ВМФ сверху
Невский и Кронштадтский фарватеры 28 июля заполнили боевые корабли, оттачивающие элементы морского ритуала. Над пятой частью всего Российского флота пролетела тихоокеанская авиация. Потом был салют. Генеральная репетиция – это точная копия того, что будет продемонстрировано во время празднования Дня ВМФ, который приходится на последнее воскресенье июля.
Специально для репетиции были разведены четыре моста на Большой Неве, а горожане собрались вдоль набережных, чтобы заранее приобщитсья к празднику:
Справка:
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и в Кронштадте 30 июля. Участие в нём примут более 60 кораблей и подлодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. В их числе - самые большие в мире ударные корабли с ядерной энергетической установкой «Пётр Великий» и «Дмитрий Донской». Кроме того, на сверхмалой высоте пролетит авиация Тихоокеанского флота. Принимать парад будет президент РФ Владимир Путин.