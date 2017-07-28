Посмотреть на парад ВМФ сверху

«Фонтанка» предлагает посмотреть, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге. С такого ракурса его не увидят ни зрители, ни принимающий смотр Владимир Путин.

Невский и Кронштадтский фарватеры 28 июля заполнили боевые корабли, оттачивающие элементы морского ритуала. Над пятой частью всего Российского флота пролетела тихоокеанская авиация. Потом был салют. Генеральная репетиция – это точная копия того, что будет продемонстрировано во время празднования Дня ВМФ, который приходится на последнее воскресенье июля.

Специально для репетиции были разведены четыре моста на Большой Неве, а горожане собрались вдоль набережных, чтобы заранее приобщитсья к празднику: