Насколько «поумнели» современные дома?

Смартфон как пульт управления собственным жильем*

Не только селфи и соцсети! В любой момент узнать прогноз погоды, сделать покупку в интернет-магазине или заказать такси – все эти возможности принесли в нашу жизнь «умные» смартфоны. А как насчет управления собственным домом? Функции «умного дома» сегодня доступнее, чем кажется, – они начинают проникать даже в сегмент массового жилья. Вот некоторые из них.

1. Управление доступом в парадную с придомовой территории.

Ждете гостей? Смартфон может стать своего рода мобильным видеодомофоном. Сигнал от входа в парадную поступает на смартфон хозяину квартиры, он видит на экране видеоизображение посетителя и может открыть ему дверь, нажав кнопку смартфона. Для этого не надо ни подходить к собственной входной двери, ни связываться с консьержем.

2. Видеонаблюдение за общественными зонами.

Удобно, когда наблюдать за игрой своего ребенка на детской площадке можно на смартфоне, даже не выглядывая из окна? И даже если вы находитесь в другой точке города, вам все равно доступно изображение с видеокамер уличного наблюдения. Сегодня для проектов комфорт-класса камеры видеонаблюдения на придомовой территории – обязательное правило хорошего тона. А получить доступ к изображению с камеры – уже дело техники, вернее, современных технологий. Достаточно установить специальное приложение на смартфон.

3. Доступ к управлению шлагбаумом.

Одна кнопка – и путь свободен. Смартфон позволяет подать сигнал на открытие шлагбаума при въезде автомобиля в подземный паркинг или на придомовую территорию. В «обычных» домах эту работу выполняет сотрудник охранного предприятия. Но если вы живете в «умном доме» – управление шлагбаумом со смартфона помогает экономить время и не зависеть от кого-то.

Кстати, один из проектов, в котором будут доступны эти опции, – ЖК Ultra City в Приморском районе. Застройщик, компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) позиционирует жилой комплекс как дом передовых технологий, в котором реализованы ультрамодные и ультраактуальные решения: технические, технологические и дизайнерские. Поэтому элементы «умного дома» являются важной частью концепции всего проекта. Строительство первого этапа Ultra City завершается в 2017 году.

* "На правах рекламы"