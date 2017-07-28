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28.07.2017 17:10

В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании

Офис АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 27 июля обыскивали в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента компании — в поисках 2 миллиардов, которые могли уйти из компании.

Как рассказали «Фонтанке» в «Ленэнерго» 28 июля, заявление в правоохранительные органы 23 июня 2016 года написал Максим Иванов, исполнявший на тот момент обязанности гендиректора компании. Причиной стали результаты работы ревизионной комиссии, которая проверяла деятельность предыдущего руководства.

«С целью принятия процессуальных решений о возможных необоснованных затратах, которые могли нанести урон компании на сумму более 2 млрд рублей, исполняющим обязанности генерального директора СПбЭС М.С.Ивановым было подано заявление в правоохранительные органы.

Уголовное дело на неустановленную группу лиц из числа руководства компании возбуждено 18 мая 2017 года. В июле 2017 года проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Со своей стороны «Ленэнерго» оказывает следствию полное содействие», – говорят в пресс-службе предприятия.

По информации нашего издания, дело находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оперативное сопровождение производит отдел экономической безопасности. Как стало известно редакции, ревизионная комиссия выявила завышенные расходы на консультационные услуги, необоснованные выплаты топ-менеджерам и другие нарушения.  

АО «Санкт-Петербургские электрические сети» было зарегистрировано в 2002 году и целиком принадлежало городу. В конце 2015 года компания была передана «Ленэнерго», а правительство города нарастило свою долю в «Ленэнерго» до 29% (67,4% – у Россетей).

Максим Иванов возглавил СПбЭС в феврале 2016-го, заняв должность и.о. генерального директора вместо Андрея Сизова. При этом он оставался заместителем гендиректора «Ленэнерго» по капстроительству и инвестиционной деятельности. В октябре Иванов прекратил совмещать две позиции, уступив место в материнской компании Александру Лобанову. В феврале 2017 года должность гендиректора СПбЭС была упразднена, и компания перешла под прямое управление  «Ленэнерго».

Андрей Сизов был назначен генеральным директором СПбЭС в феврале 2015 года. В июне того же года он возглавил «Ленэнерго». В декабре 2015 года в «Ленэнерго» его сменил первый замдиректора «Россетей» Роман Бердников. При этом до февраля 2016 года он продолжал быть директором СПбЭС, вплоть до прихода Максима Иванова. Вместе с Сизовым СПбЭМ покинули ряд топ-менеджеров: замдиректора по экономике Наталья Григорьева, гендиректор по реализации и развитию услуг Анна Конева, замдиректора по корпоративному управлению Ирина Володина, директор по логистике и материально-техническому обеспечению Елена Морозова.

 


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