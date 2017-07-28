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28.07.2017 17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
Казус Саакашвилли: как экс-губернатор остался без гражданства? Россия-США: новые санкции вдогонку к старым. Пир на весь мир: как судья на Кубани дочку замуж выдавала. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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