Итоги недели с Андреем Константиновым

28.07.2017 17:15

Казус Саакашвилли: как экс-губернатор остался без гражданства? Россия-США: новые санкции вдогонку к старым. Пир на весь мир: как судья на Кубани дочку замуж выдавала. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.