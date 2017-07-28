Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов

МИД России объявил санкции Соединённым Штатам Америки.В ответ на утверждённые конгрессом США комплексные запретительные санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц Россия отнимает у американского посольства дачу в Серебряном Бору и склад. Кроме того, Россию могут покинуть «несколько сотен» работников посольства. "Фонтанка" посмотрела как выглядит дача, которую отобрали у американцев.

По открытой информации, посольская дача в элитном Серебряном Бору скорее является площадкой для барбекю. На участке парка площадью около 15 тыс кв метров имеется небольшое строение с открытой верандой, судя по фото в сети, оно не используется в качестве жилого помещения. На прилегающей территории посольство проводило различные мероприятия типа барбекю-шоу.

Занятно, что по данным официального сайта Росреестра, отнимать у посольства нечего. На публичной кадастровой карте участок, обозначенный на адресной табличке как Таманская улица, 107А, не разграничен, и никаких строений не зарегистрировано. Таким образом, не существующий де-юре участок не мог быть передан кому-либо в пользование или владение.