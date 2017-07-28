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28.07.2017 16:57

«Образцовый квартал» – правильная городская «малоэтажка»

В отличие от многих европейских городов Санкт-Петербург ещё только-только начинает осваивать формат малоэтажного строительства. Таких проектов у нас пока не так много, а по-настоящему интересных – ещё меньше. *
«Образцовый квартал» – правильная городская «малоэтажка»
«На Царскосельских холмах»

Несколько ярких малоэтажных проектов представлены на юге Петербурга. Южное направление города девелоперы сегодня осваивают очень активно. В отличие от обильно застроенного севера, тут немало территорий, отлично подходящих для малоэтажной застройки. Одна из таких локаций площадью свыше 300 га – проект «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе.

Среди готовых жилых комплексов проекта отдельного внимания заслуживает ЖК «Образцовый квартал», состоящий из трёх четырёхэтажных корпусов. Застройщик «Терминал-Ресурс» сдал его в октябре 2016 года (намного раньше заявленного срока), большинство жильцов уже сделали ремонт и отпраздновали новоселье. Потенциальным покупателям оставшихся в ЖК квартир не придётся рассматривать рекламные буклеты и рисовать в своём воображении картину будущего жилья. Дома можно увидеть, зайти внутрь, поговорить с их жителями. И это, конечно, важное преимущество.

Говорят, что встречают по одежке. И «Образцовому кварталу» есть чем порадовать глаз. Аккуратные небольшие корпуса, расположенные на комфортном расстоянии друг от друга, оформлены в тёплых охристых тонах. За счёт большой площади остекления дома воспринимаются светлыми и лёгкими. Двор с мощёными дорожками и фонарным освещением добавляет европейского шарма. Дополнительное визуальное удовольствие доставляет озеленение – на территории высажено большое количество кустарников, хвойных и лиственных деревьев, есть даже берёзовая аллея вдоль Образцовой улицы.

«На Царскосельских холмах»
«На Царскосельских холмах»

Содержание проекта не уступает форме. Дома построены по кирпично-монолитной технологии – это делает дом максимально тёплым и придаёт фасаду выразительность.  Во всех квартирах, включая первые этажи, есть балкон или лоджия. Во многих – французские балконы со стеклянной дверью от пола до потолка, огороженные металлическим заборчиком для безопасности жильцов, особенно детей. Панорамные окна не только придают внешнюю красоту зданию, но и обеспечивают внутренним помещениям много света. Несмотря на то, что дома малоэтажные, они оснащены бесшумными лифтами швейцарской фирмы Schindler. Для маломобильных граждан, передвигающихся на колясках, установлены электрические подъёмники.

С учётом постоянного удорожания энергоносителей всё большую роль среди характеристик конкретного проекта играет разумный подход к сбережению энергии. В «Образцовом квартале» предусмотрена индивидуальная система отопления с помощью газовых котельных, размещённых на крышах. Благодаря тёплым водяным полам, используемым вместо радиаторов, в каждом помещении можно устанавливать комфортную температуру. Светодиодные светильники и датчики движения в местах общего пользования позволяют беречь электроэнергию, а стеклопакеты Stis последнего поколения надёжно сохраняют тепло. Всё это позволяет жильцам экономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

С инфраструктурой на прилегающей к домам территории тоже всё в полном порядке. Во дворе есть спортивная и детская площадки, зона для барбекю. Во дворе и по всему периметру ЖК устроены парковочные площади.

Несмотря на то, что жители могут пользоваться инфраструктурой Пушкина (который находится в 5 минутах езды), в рамках проекта запланированы все необходимые социальные объекты. Так, уже закончены строительно-монтажные работы по детскому саду, расположенного во дворе следующего ЖК «Образцовый квартал 2». Еще несколько детских учреждений возведут здесь городские власти. Кроме того, на Царскосельских холмах появятся магазины, рестораны, торгово-развлекательные центры, гостиница, бассейн и др. Любителям спорта понравится, что на прилегающей территории есть действующий конноспортивный клуб «Райдер». В перспективе откроются теннисные корты и ледовая арена.

Одним из важных преимуществ проекта является транспортная доступность. Новосёлы могут быстро добраться в любую точку Петербурга или Ленобласти по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту или КАД (а вскоре желающие будут пользоваться и платной дорогой на Москву, которая сейчас строится). Путь до станций метро «Купчино» и «Московская» занимает 10 и 15 минут соответственно.

Важным параметром при выборе жилья является хорошая экология. Царскосельские холмы находятся на 50 м выше уровня города, и это даёт ряд плюсов. Так, здесь больше солнечных дней в году, чем в центре, воздух чистый, без смога. Для городской территории это, надо сказать, большая редкость.

Сегодня в ЖК «Образцовый квартал» осталось небольшое количество квартир. Например, две однокомнатных квартиры, каждая площадью 49,85 кв.м с просторными гардеробными. При желании комнату и гардеробную можно объединить, образовав единое пространство. Обе квартиры выходят на юго-западную сторону, очень светлые с остеклением в пол.

«На Царскосельских холмах»
«На Царскосельских холмах»

Ещё есть выбор двухкомнатных квартир площадью около 70 кв.м. В планировках предусмотрена гардеробная возле входной зоны, два санузла. В спальне также есть место для гардероба и большой остеклённый балкон.

«На Царскосельских холмах»
«На Царскосельских холмах»

На первом этаже второго корпуса предлагается двусторонняя трёхкомнатная квартира. Окна спален и гостиной выходят на детскую площадку, что очень удобно для семьи с детьми. В квартире два санузла, просторный холл и большая кухня. Площадь квартиры 96,25 кв.м.

«На Царскосельских холмах»
«На Царскосельских холмах»

Застройщик сотрудничает со всеми ведущими банками, поэтому покупатель может выбрать подходящую ипотечную программу. Тех, кто поторопится, ждёт приятный сюрприз – до 1 августа на все готовые квартиры действует скидка 200 тысяч рублей. Посетить понравившуюся квартиру можно в любой день вместе с сотрудником отдела продаж.

*"На правах рекламы"


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