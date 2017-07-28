«Образцовый квартал» – правильная городская «малоэтажка»

В отличие от многих европейских городов Санкт-Петербург ещё только-только начинает осваивать формат малоэтажного строительства. Таких проектов у нас пока не так много, а по-настоящему интересных – ещё меньше. *

Несколько ярких малоэтажных проектов представлены на юге Петербурга. Южное направление города девелоперы сегодня осваивают очень активно. В отличие от обильно застроенного севера, тут немало территорий, отлично подходящих для малоэтажной застройки. Одна из таких локаций площадью свыше 300 га – проект «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе.

Среди готовых жилых комплексов проекта отдельного внимания заслуживает ЖК «Образцовый квартал», состоящий из трёх четырёхэтажных корпусов. Застройщик «Терминал-Ресурс» сдал его в октябре 2016 года (намного раньше заявленного срока), большинство жильцов уже сделали ремонт и отпраздновали новоселье. Потенциальным покупателям оставшихся в ЖК квартир не придётся рассматривать рекламные буклеты и рисовать в своём воображении картину будущего жилья. Дома можно увидеть, зайти внутрь, поговорить с их жителями. И это, конечно, важное преимущество.

Говорят, что встречают по одежке. И «Образцовому кварталу» есть чем порадовать глаз. Аккуратные небольшие корпуса, расположенные на комфортном расстоянии друг от друга, оформлены в тёплых охристых тонах. За счёт большой площади остекления дома воспринимаются светлыми и лёгкими. Двор с мощёными дорожками и фонарным освещением добавляет европейского шарма. Дополнительное визуальное удовольствие доставляет озеленение – на территории высажено большое количество кустарников, хвойных и лиственных деревьев, есть даже берёзовая аллея вдоль Образцовой улицы.

«На Царскосельских холмах»

Содержание проекта не уступает форме. Дома построены по кирпично-монолитной технологии – это делает дом максимально тёплым и придаёт фасаду выразительность. Во всех квартирах, включая первые этажи, есть балкон или лоджия. Во многих – французские балконы со стеклянной дверью от пола до потолка, огороженные металлическим заборчиком для безопасности жильцов, особенно детей. Панорамные окна не только придают внешнюю красоту зданию, но и обеспечивают внутренним помещениям много света. Несмотря на то, что дома малоэтажные, они оснащены бесшумными лифтами швейцарской фирмы Schindler. Для маломобильных граждан, передвигающихся на колясках, установлены электрические подъёмники.

С учётом постоянного удорожания энергоносителей всё большую роль среди характеристик конкретного проекта играет разумный подход к сбережению энергии. В «Образцовом квартале» предусмотрена индивидуальная система отопления с помощью газовых котельных, размещённых на крышах. Благодаря тёплым водяным полам, используемым вместо радиаторов, в каждом помещении можно устанавливать комфортную температуру. Светодиодные светильники и датчики движения в местах общего пользования позволяют беречь электроэнергию, а стеклопакеты Stis последнего поколения надёжно сохраняют тепло. Всё это позволяет жильцам экономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

С инфраструктурой на прилегающей к домам территории тоже всё в полном порядке. Во дворе есть спортивная и детская площадки, зона для барбекю. Во дворе и по всему периметру ЖК устроены парковочные площади.

Несмотря на то, что жители могут пользоваться инфраструктурой Пушкина (который находится в 5 минутах езды), в рамках проекта запланированы все необходимые социальные объекты. Так, уже закончены строительно-монтажные работы по детскому саду, расположенного во дворе следующего ЖК «Образцовый квартал 2». Еще несколько детских учреждений возведут здесь городские власти. Кроме того, на Царскосельских холмах появятся магазины, рестораны, торгово-развлекательные центры, гостиница, бассейн и др. Любителям спорта понравится, что на прилегающей территории есть действующий конноспортивный клуб «Райдер». В перспективе откроются теннисные корты и ледовая арена.

Одним из важных преимуществ проекта является транспортная доступность. Новосёлы могут быстро добраться в любую точку Петербурга или Ленобласти по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту или КАД (а вскоре желающие будут пользоваться и платной дорогой на Москву, которая сейчас строится). Путь до станций метро «Купчино» и «Московская» занимает 10 и 15 минут соответственно.

Важным параметром при выборе жилья является хорошая экология. Царскосельские холмы находятся на 50 м выше уровня города, и это даёт ряд плюсов. Так, здесь больше солнечных дней в году, чем в центре, воздух чистый, без смога. Для городской территории это, надо сказать, большая редкость.

Сегодня в ЖК «Образцовый квартал» осталось небольшое количество квартир. Например, две однокомнатных квартиры, каждая площадью 49,85 кв.м с просторными гардеробными. При желании комнату и гардеробную можно объединить, образовав единое пространство. Обе квартиры выходят на юго-западную сторону, очень светлые с остеклением в пол.

«На Царскосельских холмах»

Ещё есть выбор двухкомнатных квартир площадью около 70 кв.м. В планировках предусмотрена гардеробная возле входной зоны, два санузла. В спальне также есть место для гардероба и большой остеклённый балкон.

«На Царскосельских холмах»

На первом этаже второго корпуса предлагается двусторонняя трёхкомнатная квартира. Окна спален и гостиной выходят на детскую площадку, что очень удобно для семьи с детьми. В квартире два санузла, просторный холл и большая кухня. Площадь квартиры 96,25 кв.м.

«На Царскосельских холмах»

Застройщик сотрудничает со всеми ведущими банками, поэтому покупатель может выбрать подходящую ипотечную программу. Тех, кто поторопится, ждёт приятный сюрприз – до 1 августа на все готовые квартиры действует скидка 200 тысяч рублей. Посетить понравившуюся квартиру можно в любой день вместе с сотрудником отдела продаж.

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