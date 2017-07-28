Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»

Зампред правительства России Дмитрий Рогозин пригрозил ответом Румынии в своем микроблоге. Самолет, на котором он направлялся в Молдавию, 28 июля развернули в воздухе.

По информации СМИ, лайнер не пропустили власти Румынии. Другие источники сообщают о том, что решение принимали и в Венгрии.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады» – пишет Дмитрий Рогозин в своем «Твиттере».