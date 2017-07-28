Портфельный общак Лехи Иркутского
Мировым судьей Московского района 28 июля Алексей Гудына приговорен за использование подложного документа. От тюрьмы и от сумы авторитета спас портфельный бизнес. Суд деликатно не стал уточнять, откуда у безработного петербуржца с пакетом судимостей и негласным статусом вора в законе финансовые ресурсы для инвестиций в рынок ценных бумаг.
Гудыну задержали в Пулково год назад. Отдел по разработке воров в законе уголовного розыска Петербурга много лет дышит к нему неровно. Гудына (Леха Иркутский) постоянно напоминал о себе. Его считали организатором массовой голодовки в петербургских колониях, инициатором в Турции перестрелки со своим оппонентом по воровским делам Альбертом Рыжим, осведомленным о готовящемся покушении на того же Рыжего, любителем перемещаться по стране и миру с документами, оформленными на других лиц.
Пулковскую историю трансформировали в уголовное дело, оно поступило мировому судье 125-го участка Ирине Вознюк. Иркутский не вынуждал себя ждать. Сегодня приехал за полчаса до начала. Из черного «Крузера» вышел упитанный мужчина в очках и поношенном спортивном костюме. Медленной походкой проследовал в суд. Его сопровождал адвокат Андрей Танасчишин – в недавнем прошлом следователь полиции Приморского района.
Гудына при виде прессы посмурнел, перешел на резкости, попросил передать привет Максиму.
– Какому? – удивился корреспондент.
– Который прислал тебя.
Пользуясь случаем: неведомый Максим, привет тебе от Гудыны.
Пошептавшись, Иркутский и адвокат решили, что журналиста надо выгонять.
«В зале посторонний, а мы будем рассматривать аспекты, касающиеся чести и достоинства моего подзащитного, интимные стороные его жизни», – взял слово Танасчишин.
Авторитет покровительственно кивал головой.
Судья Вознюк не проявила должного уважения к достоинству коронованного в 1999 году вора.
Гудына рисовал себя социальным. Есть жена, дети, среднее образование. Да, официально безработный, но легальные деньги имеются.
«У меня портфельный бизнес, – с ленцой выговорил он. – Брокеры размещают мои активы на бирже. Имею доход от продажи ценных бумаг».
Судья сделала вид, что поверила в брокеров, а происхождение начального капитала для биржи обошла стороной.
О паспорте Гудына поведал нескучную историю. Отмечали они с супругой в июне 2016-го юбилей совместной жизни, на пикник выехали в Выборгский район Ленобласти, один из друзей будто бы подметил, что у Гудыны фамилия Гудына, а у жены – Гаврилова, и будто бы в шутку подарил заграничный паспорт на имя Гаврилова, но с фотографией Гудыны.
Вернувшись в Петербург в свою квартиру на Выборгском шоссе, пара положила сувенир в ящик с документами.
В июле Иркутского позвали на рыбалку за Урал. Принимающая сторона пожелала оплатить билеты в оба конца. Пришел к Гудыне посланец, попросил паспорт, ему дали какой-то из ящика, через пару дней он вернул конверт с билетами. В день вылета авторитет не глядя взял конверт и поехал в Пулково.
Оперативники узнали о планируемом вылете накануне. Вероятно, памятуя о его пристрастии к «липам», решили проводить на борт. Перед посадкой Гудына узнал оперативника в лицо, развернулся и припустил к выходу из Пулково. Транспортные полицейские пришли на помощь, и случился в дежурной части лаконичный диалог:
– За что задержаны?
– Без комментариев.
– Вором в законе являетесь?
– Без объяснения.
видео: YouTube/PrimeCrime
Паспорт отдали на экспертизу, он оказался настоящим, выданным ФМС и выполненным по технологии фабрики «Гознак», без подчистки, дописки, дорисовки, травления, смывания, замены листов.
Иркутский молитвенно сложил руки:
«Я виноват полностью, я каюсь. Совершил преступление по неосмотрительности».
Прокурор, подобравшая к голубому мундиру ярко-красные босоножки на высоком каблуке, имела шанс дать уголовному розыску передышку. Гудына рецидивист, срок наказания не мог бы ниже двух месяцев ареста. Так велит Уголовный кодекс. Но и обвинителям не чужда гуманность:
«Прошу учесть смягчающие обстоятельства… Гудына имеет постоянный источник дохода… Да, рецидив… Но возможно наказание в виде штрафа… 50 тысяч рублей».
Адвокат воодушевился: а вдруг и здесь торг уместен.
«Подсудимый социально адаптирован, – говорил Танасчишин. – Страдает очень серьезными заболеваниями, которые доставляют ему тяжелые физические страдания, и из-за них он выбрал такой способ зарабатывания денег, как рынок ценных бумаг… Целесообразно снизить до 40 тысяч».
Торг действительно уместен. Гудыне присудили сорок. Если возникнут проблемы с портфельным бизнесом, он может попросить отсрочку выплаты на пять лет.
Подписку о невыезде отменили. Иркутский может лететь на рыбалку.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
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