Портфельный общак Лехи Иркутского

Сокрушительный урон воровскому миру нанес суд в Петербурге. Алексей Гудына по прозвищу «Леха Иркутский» оштрафован на 40 тысяч рублей за попытку улизнуть от уголовного розыска.

Мировым судьей Московского района 28 июля Алексей Гудына приговорен за использование подложного документа. От тюрьмы и от сумы авторитета спас портфельный бизнес. Суд деликатно не стал уточнять, откуда у безработного петербуржца с пакетом судимостей и негласным статусом вора в законе финансовые ресурсы для инвестиций в рынок ценных бумаг.

Гудыну задержали в Пулково год назад. Отдел по разработке воров в законе уголовного розыска Петербурга много лет дышит к нему неровно. Гудына (Леха Иркутский) постоянно напоминал о себе. Его считали организатором массовой голодовки в петербургских колониях, инициатором в Турции перестрелки со своим оппонентом по воровским делам Альбертом Рыжим, осведомленным о готовящемся покушении на того же Рыжего, любителем перемещаться по стране и миру с документами, оформленными на других лиц.

Пулковскую историю трансформировали в уголовное дело, оно поступило мировому судье 125-го участка Ирине Вознюк. Иркутский не вынуждал себя ждать. Сегодня приехал за полчаса до начала. Из черного «Крузера» вышел упитанный мужчина в очках и поношенном спортивном костюме. Медленной походкой проследовал в суд. Его сопровождал адвокат Андрей Танасчишин – в недавнем прошлом следователь полиции Приморского района.

Гудына при виде прессы посмурнел, перешел на резкости, попросил передать привет Максиму.

– Какому? – удивился корреспондент.

– Который прислал тебя.

Пользуясь случаем: неведомый Максим, привет тебе от Гудыны.

Пошептавшись, Иркутский и адвокат решили, что журналиста надо выгонять.

«В зале посторонний, а мы будем рассматривать аспекты, касающиеся чести и достоинства моего подзащитного, интимные стороные его жизни», – взял слово Танасчишин.

Авторитет покровительственно кивал головой.

Судья Вознюк не проявила должного уважения к достоинству коронованного в 1999 году вора.

Гудына рисовал себя социальным. Есть жена, дети, среднее образование. Да, официально безработный, но легальные деньги имеются.

«У меня портфельный бизнес, – с ленцой выговорил он. – Брокеры размещают мои активы на бирже. Имею доход от продажи ценных бумаг».

Судья сделала вид, что поверила в брокеров, а происхождение начального капитала для биржи обошла стороной.

О паспорте Гудына поведал нескучную историю. Отмечали они с супругой в июне 2016-го юбилей совместной жизни, на пикник выехали в Выборгский район Ленобласти, один из друзей будто бы подметил, что у Гудыны фамилия Гудына, а у жены – Гаврилова, и будто бы в шутку подарил заграничный паспорт на имя Гаврилова, но с фотографией Гудыны.

Вернувшись в Петербург в свою квартиру на Выборгском шоссе, пара положила сувенир в ящик с документами.

В июле Иркутского позвали на рыбалку за Урал. Принимающая сторона пожелала оплатить билеты в оба конца. Пришел к Гудыне посланец, попросил паспорт, ему дали какой-то из ящика, через пару дней он вернул конверт с билетами. В день вылета авторитет не глядя взял конверт и поехал в Пулково.

Оперативники узнали о планируемом вылете накануне. Вероятно, памятуя о его пристрастии к «липам», решили проводить на борт. Перед посадкой Гудына узнал оперативника в лицо, развернулся и припустил к выходу из Пулково. Транспортные полицейские пришли на помощь, и случился в дежурной части лаконичный диалог:

– За что задержаны?

– Без комментариев.

– Вором в законе являетесь?

– Без объяснения.

видео: YouTube/PrimeCrime

Паспорт отдали на экспертизу, он оказался настоящим, выданным ФМС и выполненным по технологии фабрики «Гознак», без подчистки, дописки, дорисовки, травления, смывания, замены листов.

Иркутский молитвенно сложил руки:

«Я виноват полностью, я каюсь. Совершил преступление по неосмотрительности».

Прокурор, подобравшая к голубому мундиру ярко-красные босоножки на высоком каблуке, имела шанс дать уголовному розыску передышку. Гудына рецидивист, срок наказания не мог бы ниже двух месяцев ареста. Так велит Уголовный кодекс. Но и обвинителям не чужда гуманность:

«Прошу учесть смягчающие обстоятельства… Гудына имеет постоянный источник дохода… Да, рецидив… Но возможно наказание в виде штрафа… 50 тысяч рублей».

Адвокат воодушевился: а вдруг и здесь торг уместен.

«Подсудимый социально адаптирован, – говорил Танасчишин. – Страдает очень серьезными заболеваниями, которые доставляют ему тяжелые физические страдания, и из-за них он выбрал такой способ зарабатывания денег, как рынок ценных бумаг… Целесообразно снизить до 40 тысяч».

Торг действительно уместен. Гудыне присудили сорок. Если возникнут проблемы с портфельным бизнесом, он может попросить отсрочку выплаты на пять лет.

Подписку о невыезде отменили. Иркутский может лететь на рыбалку.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»