Портфельный общак Лехи Иркутского

Еще
20:27 28.07.2017
Пришлите свою новость!
20:06
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
20:00
Автомобиль въехал в толпу в центре Хельсинки: один человек погиб
19:53
Япония сообщает о запуске ракеты КНДР
19:51
МИД России выразил протест Румынии из-за ситуации вокруг самолета с Рогозиным
19:33
Росреестр прекратил обслуживание петербуржцев из-за технического сбоя
19:22
В Турции заявили о согласии России передать технологии системы С-400
19:18
«Технопромэкспорт» признал поставку модернизированных турбин Siemens в Крым
19:08
Новый постпред России при ООН: Отношения России и США находятся на дне
18:52
Резнику дали 10 суток за сопротивление сотруднику Росгвардии на митинге 12 июня
18:42
Глава Крыма: Свет включили, экономика не пострадала
18:33
Попутчиков Рогозина не выпускают из самолета
18:30
В ДТП под Пригородным погиб капитан I ранга
18:27
Санкции против Крыма продлили Албания, Черногория, Норвегия, Грузия и Украина
18:20
МИД Германии заявил, что не будет считаться с санкциями США против России
18:00
В Петербурге обжаловали снос доски адмиралу Колчаку
17:52
В ГИБДД рассказали, как объехать парад на День ВМФ
17:50
ФСБ нашла подрывников в шиномонтаже
17:48
В ангаре, где сгорело 7 нелегалов, нашли нарушения охраны труда на 23 дела
17:37
Завершается реставрация Музея Рерихов на Васильевском острове
17:24
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
17:16
Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов
17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:10
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
16:52
Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»
16:38
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
16:27
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
16:20
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
16:13
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
16:10
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
16:00
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
15:40
На Дальневосточном водитель сбил насмерть дорожного рабочего
15:34
Московская «Стрелка» запускает лекции в Петербурге
15:34
СМИ: Замглавы МВД Украины задержали за взятку на 4,5 млн рублей
15:30
Дворцовый парк в Гатчине закроют для велосипедистов к концу сезона
15:27
Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено
15:21
Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным
15:13
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
14:55
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
14:42
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
14:32
В Финляндии выпустили приложение для владельцев дронов
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.07.2017 20:21
0 Комментариев

Портфельный общак Лехи Иркутского

Сокрушительный урон воровскому миру нанес суд в Петербурге. Алексей Гудына по прозвищу «Леха Иркутский» оштрафован на 40 тысяч рублей за попытку улизнуть от уголовного розыска.
Портфельный общак Лехи Иркутского

Мировым судьей Московского района 28 июля Алексей Гудына приговорен за использование подложного документа. От тюрьмы и от сумы авторитета спас портфельный бизнес. Суд деликатно не стал уточнять, откуда у безработного петербуржца с пакетом судимостей и негласным статусом вора в законе финансовые ресурсы для инвестиций в рынок ценных бумаг.

Гудыну задержали в Пулково год назад. Отдел по разработке воров в законе уголовного розыска Петербурга много лет дышит к нему неровно. Гудына (Леха Иркутский) постоянно напоминал о себе. Его считали организатором массовой голодовки в петербургских колониях, инициатором в Турции перестрелки со своим оппонентом по воровским делам Альбертом Рыжим, осведомленным о готовящемся покушении на того же Рыжего, любителем перемещаться по стране и миру с документами, оформленными на других лиц.

Пулковскую историю трансформировали в уголовное дело, оно поступило мировому судье 125-го участка Ирине Вознюк. Иркутский не вынуждал себя ждать. Сегодня приехал за полчаса до начала. Из черного «Крузера» вышел упитанный мужчина в очках и поношенном спортивном костюме. Медленной походкой проследовал в суд. Его сопровождал адвокат Андрей Танасчишин – в недавнем прошлом следователь полиции Приморского района.

Гудына при виде прессы посмурнел, перешел на резкости, попросил передать привет Максиму.

– Какому? – удивился корреспондент.
– Который прислал тебя.

Пользуясь случаем: неведомый Максим, привет тебе от Гудыны.

Пошептавшись, Иркутский и адвокат решили, что журналиста надо выгонять.

«В зале посторонний, а мы будем рассматривать аспекты, касающиеся чести и достоинства моего подзащитного, интимные стороные его жизни», – взял слово Танасчишин.

Авторитет покровительственно кивал головой.

Судья Вознюк не проявила должного уважения к достоинству коронованного в 1999 году вора.

Гудына рисовал себя социальным. Есть жена, дети, среднее образование. Да, официально безработный, но легальные деньги имеются.

«У меня портфельный бизнес, – с ленцой выговорил он. – Брокеры размещают мои активы на бирже. Имею доход от продажи ценных бумаг».

Судья сделала вид, что поверила в брокеров, а происхождение начального капитала для биржи обошла стороной.

О паспорте Гудына поведал нескучную историю. Отмечали они с супругой в июне 2016-го юбилей совместной жизни, на пикник выехали в Выборгский район Ленобласти, один из друзей будто бы подметил, что у Гудыны фамилия Гудына, а у жены – Гаврилова, и будто бы в шутку подарил заграничный паспорт на имя Гаврилова, но с фотографией Гудыны.

Вернувшись в Петербург в свою квартиру на Выборгском шоссе, пара положила сувенир в ящик с документами.

В июле Иркутского позвали на рыбалку за Урал. Принимающая сторона пожелала оплатить билеты в оба конца. Пришел к Гудыне посланец, попросил паспорт, ему дали какой-то из ящика, через пару дней он вернул конверт с билетами. В день вылета авторитет не глядя взял конверт и поехал в Пулково.

Оперативники узнали о планируемом вылете накануне. Вероятно, памятуя о его пристрастии к «липам», решили проводить на борт. Перед посадкой Гудына узнал оперативника в лицо, развернулся и припустил к выходу из Пулково. Транспортные полицейские пришли на помощь, и случился в дежурной части лаконичный диалог:

– За что задержаны?
– Без комментариев.
– Вором в законе являетесь?
– Без объяснения.

видео: YouTube/PrimeCrime

Паспорт отдали на экспертизу, он оказался настоящим, выданным ФМС и выполненным по технологии фабрики «Гознак», без подчистки, дописки, дорисовки, травления, смывания, замены листов.

Иркутский молитвенно сложил руки:

«Я виноват полностью, я каюсь. Совершил преступление по неосмотрительности».

Прокурор, подобравшая к голубому мундиру ярко-красные босоножки на высоком каблуке, имела шанс дать уголовному розыску передышку. Гудына рецидивист, срок наказания не мог бы ниже двух месяцев ареста. Так велит Уголовный кодекс. Но и обвинителям не чужда гуманность:

«Прошу учесть смягчающие обстоятельства… Гудына имеет постоянный источник дохода… Да, рецидив… Но возможно наказание в виде штрафа… 50 тысяч рублей».

Адвокат воодушевился: а вдруг и здесь торг уместен.

«Подсудимый социально адаптирован, – говорил Танасчишин. – Страдает очень серьезными заболеваниями, которые доставляют ему тяжелые физические страдания, и из-за них он выбрал такой способ зарабатывания денег, как рынок ценных бумаг… Целесообразно снизить до 40 тысяч».

Торг действительно уместен. Гудыне присудили сорок. Если возникнут проблемы с портфельным бизнесом, он может попросить отсрочку выплаты на пять лет.

Подписку о невыезде отменили. Иркутский может лететь на рыбалку.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
В Петербурге задержали авторитета по заявлению еще большего авторитета
Вор в законе Альберт Рыжий осужден на 7 лет в Петербурге
В Пулково задержан авторитет Леха Иркутский
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04

Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Портфельный общак Лехи Иркутского
Санкции против Крыма продлили Албания, Черногория, Норвегия, Грузия и Украина
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
Дмитрий Богатов: Контролировать Интернет можно. Но получится «1984» Оруэлла
«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
Портфельный общак Лехи Иркутского
Дмитрий Богатов: Контролировать Интернет можно. Но получится «1984» Оруэлла
Дадим своим винтовкам мужские имена
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
«Написать мемуары в 27 лет – это кощунство»
Перезагрузка санкций
«ИГИЛ не случайно называли «коммунистами ислама»
«Элементарно!» Уотсон: в СПбГУ выступил первооткрыватель «кода жизни»
«Сталин всех своих ротенбергов и ковальчуков расстрелял»
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

кадр из видео

ФСБ нашла подрывников в шиномонтаже

Новости компаний
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24
«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.