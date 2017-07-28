Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Еще
17:37 28.07.2017
Новость часа
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
Пришлите свою новость!
17:24
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
17:16
Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов
17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:10
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
16:52
Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»
16:38
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
16:27
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
16:20
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
16:13
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
16:10
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
16:00
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
15:40
На Дальневосточном водитель сбил насмерть дорожного рабочего
15:34
Московская «Стрелка» запускает лекции в Петербурге
15:34
СМИ: Замглавы МВД Украины задержали за взятку на 4,5 млн рублей
15:30
Дворцовый парк в Гатчине закроют для велосипедистов к концу сезона
15:27
Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено
15:21
Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным
15:13
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
14:55
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
14:42
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
14:32
В Финляндии выпустили приложение для владельцев дронов
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
11:25
Спрос на ипотеку в Финляндии вырос на 70%
11:21
По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски
11:16
На Лиговском распределяют потоки – движение закрыто
11:13
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
11:01
Невский проспект открыт для проезда
11:00
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
10:55
Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали
10:49
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
10:37
Тело работника детского лагеря "Балтийская Звезда" нашли в Оредеже
10:30
Поезд врезался в платформу в Барселоне: почти 50 пострадавших
10:22
Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой
10:15
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
10:08
Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова
10:00
В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард
09:52
Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов
09:50
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
09:45
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
09:39
В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских
09:29
Мировые цены на нефть снижаются
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
28.07.2017 16:37

Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны
«Аэрофлот»

Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания».

Премия присуждена в номинации «Лучшее медиа в воздухе» категории «Лучшие в медиа. Потребительский рынок». Торжественная церемония награждения состоялась в отеле Marriott Krasnaya Polyana 5* в Сочи.

Бортовой журнал «Аэрофлот» — фирменное печатное издание, которое бесплатно распространяется в салоне экономического класса на всех рейсах авиакомпании. Журнал выпускается ежемесячно тиражом 120 тысяч экземпляров. В нем представлены материалы информационно-развлекательного характера, рассчитанные на любую аудиторию: актуальные новости, обзоры знаменательных событий, описания интересных туристических маршрутов и модных трендов, а также специальные страницы для самых маленьких пассажиров.

Ранее в этом году другое бортовое издание Аэрофлота — детский бортовой журнал «Аэрофлот. Юный путешественник» — получил высшую награду на Всероссийском конкурсе «Лучшее Корпоративное Медиа — 2017» и завоевал бронзу в номинации «Бортовой журнал» на престижном международном конкурсе ASTRID Awards.

Ежегодная премия «Права потребителей и качество обслуживания» — награда, которая вручается наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Вручение наград в номинации «Лучшие в медиа. Потребительский рынок» направлено на поощрение СМИ и журналистов, которые освещают все аспекты потребительского рынка в России и заботятся о своих читателях.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Аэрофлот»
28.07.2017 16:37

Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32

Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира

Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны
Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
Заставят ли россиян летать налегке
Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Срок оформления финской визы сократился до двух с половиной недель
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
300 россиян третий день не могут улететь из турецкого Бодрума
Туристы, застрявшие на финской границе, возвращаются в Петербург
Заставят ли россиян летать налегке
Интуристов рассортируют у трапа
Краплёные карты: выгодны ли «сити пассы» по Петербургу
"Полстраны под парусом". Часть вторая
Как Петербург стал China unfriendly
Непобедимый «китайский треугольник»
Злоключения иностранцев в России
Десять способов отдохнуть с ребенком в Финляндии этим летом
"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"
«Вим-Авиа» пролетает мимо курортов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты

Новости компаний
«Аэрофлот»
28.07.2017 16:37
Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны
Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Tele2
14.07.2017 10:25
Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»
Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
РЖД Тур
28.06.2017 17:05
Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца
В эти выходные, 1 июля, ровно месяц, как прошло торжественное открытие 69-го сезона работы Малой Октябрьской железной дороги.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.