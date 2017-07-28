Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания».

Премия присуждена в номинации «Лучшее медиа в воздухе» категории «Лучшие в медиа. Потребительский рынок». Торжественная церемония награждения состоялась в отеле Marriott Krasnaya Polyana 5* в Сочи.

Бортовой журнал «Аэрофлот» — фирменное печатное издание, которое бесплатно распространяется в салоне экономического класса на всех рейсах авиакомпании. Журнал выпускается ежемесячно тиражом 120 тысяч экземпляров. В нем представлены материалы информационно-развлекательного характера, рассчитанные на любую аудиторию: актуальные новости, обзоры знаменательных событий, описания интересных туристических маршрутов и модных трендов, а также специальные страницы для самых маленьких пассажиров.

Ранее в этом году другое бортовое издание Аэрофлота — детский бортовой журнал «Аэрофлот. Юный путешественник» — получил высшую награду на Всероссийском конкурсе «Лучшее Корпоративное Медиа — 2017» и завоевал бронзу в номинации «Бортовой журнал» на престижном международном конкурсе ASTRID Awards.

Ежегодная премия «Права потребителей и качество обслуживания» — награда, которая вручается наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Вручение наград в номинации «Лучшие в медиа. Потребительский рынок» направлено на поощрение СМИ и журналистов, которые освещают все аспекты потребительского рынка в России и заботятся о своих читателях.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.