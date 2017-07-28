Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург

Следственный комитет ознакомил миллиардера Дмитрия Михальченко с материалами дела о контрабанде элитного алкоголя. Он и его правая рука Борис Коревский будут этапированы из Москвы в СИЗО на Шпалерной.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Коревского, около трех часов дня 28 июля обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела о контрабанде элитного алкоголя (статья 200.2 УК).

«Дело отправится в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и поступит в Кингисеппский городской суд», – уточнил защитник.

Михальченко и Коревский содержатся в столичном СИЗО «Матросская тишина». В конце августа 2017 года планируется их этапирование в следственный изолятор на Шпалерной улице Петербурга.

Обвинение, кроме Михальченко и Коревского, предъявлено бизнесмену Илье Пичко и сомелье Алексею Мищенко. Уголовное дело составляет 118 томов.

По версии следствия, группа участвовала в контрабандном импорте вина, виски и граппы для ресторанов Михальченко. Продукция подбиралась на элитных аукционах, ее везли через Гамбург под видом дешевых стройматериалов. Таможня выставила претензию на 18 млн рублей. Это разница, сэкономленная на таможенных платежах. Денежные средства уже выплачены фирмой Пичко «Юго-Восточная компания».

Пятый фигурант, коммерсант Анатолий Киндзерский, заключил сделку со следствием, его материалы выделены в отдельное производство. Дело уже поступило в Кингисеппский суд. Судебный процесс над Киндзерским начнется 2 августа.

Коревскому, помимо контрабанды, вменено мошенничество. Как посчитали в СКР, он обманным путем получил от Киндзерского, который был ответственным за благополучную поставку товара из Европы в Петербург, 40 тыс. долларов за освобождение алкогольного груза из-под ареста. Коревский единственный отрицает вину и отказался от показаний. Михальченко дал частично признательные показания.