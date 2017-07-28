Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Свердловской области.

Как пишет Meduza, такое решение приняла областная избирательная комиссия на заседании 28 июля.

Ройзмана отказались зарегистрировать из-за отсутствия «необходимых документов». Речь, судя по всему, идет о недостаточном количестве подписей муниципальных депутатов, о котором говорил сам Ройзман.

С аналогичной формулировкой с выборов сняли Виктора Костромина («Народ против коррупции»), Олесю Красновец («Патриоты России») и Олега Сотникова (Партия ветеранов России). О том, что ему не хватает подписей муниципальных депутатов, Ройзман объявил 18 июля. Он собрал две трети от необходимых 130 подписей. Снимать кандидатуру самостоятельно Ройзман отказался.

Евгений Ройзман стал главой Екатеринбурга в 2013 году. В 2003 – 2007 годах он был депутатом Госдумы. Ройзман — основатель фонда «Город без наркотиков», который критиковали за жестокое обращение с отправленными на реабилитацию людьми с наркотической зависимостью.