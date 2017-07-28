Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

Еще
17:37 28.07.2017
Новость часа
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
Пришлите свою новость!
17:24
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
17:16
Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов
17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:10
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
16:52
Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»
16:38
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
16:27
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
16:20
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
16:13
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
16:10
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
16:00
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
15:40
На Дальневосточном водитель сбил насмерть дорожного рабочего
15:34
Московская «Стрелка» запускает лекции в Петербурге
15:34
СМИ: Замглавы МВД Украины задержали за взятку на 4,5 млн рублей
15:30
Дворцовый парк в Гатчине закроют для велосипедистов к концу сезона
15:27
Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено
15:21
Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным
15:13
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
14:55
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
14:42
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
14:32
В Финляндии выпустили приложение для владельцев дронов
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
11:25
Спрос на ипотеку в Финляндии вырос на 70%
11:21
По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски
11:16
На Лиговском распределяют потоки – движение закрыто
11:13
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
11:01
Невский проспект открыт для проезда
11:00
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
10:55
Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали
10:49
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
10:37
Тело работника детского лагеря "Балтийская Звезда" нашли в Оредеже
10:30
Поезд врезался в платформу в Барселоне: почти 50 пострадавших
10:22
Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой
10:15
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
10:08
Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова
10:00
В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард
09:52
Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов
09:50
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
09:45
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
09:39
В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских
09:29
Мировые цены на нефть снижаются
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.07.2017 17:19
2 Комментариев

Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

Десятки боевых кораблей встали в парадный строй на Неве и в Кронштадте. В последнее воскресенье июля им нужно будет показать верховному главнокомандующему, что российский флот — это мощь.
Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

Праздничным мероприятиям по случаю Дня ВМФ даст старт Главный военно-морской парад, который в этом году проходит сразу на двух площадках — в акватории Невы и Средней гавани Кронштадта. В Петербурге парад будет принимать президент Владимир Путин. 28 июля прошла генеральная репетиция, из-за чего днем развели четыре ключевых моста. В невской акватории уже сейчас стоят более 20 кораблей и катеров и одна подлодка. Центральный военно-морской портал собрал наиболее интересную информацию об этих кораблях.

Участие в параде примут больше 60 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Демонстрировать будут не только те, что уже прошли боевое крещение, но и самые современные. «Адмирал Макаров» – один из них. В состав Черноморского флота этот 125-метровый фрегат войдёт  в ноябре. Если его предшественники могли противостоять только подлодкам, то многоцелевой сторожевой корабль нового поколения готов к боевым действиям против надводных кораблей и может отразить атаку с воздуха. В составе экипажа – 180 человек и 20 морских пехотинцев. Вооружение – крылатые ракеты «Калибр-НК», зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», двухтрубные торпедные аппараты, реактивная бомбовая установка и вертолёт. В течение 30 дней фрегат может выполнять поставленную задачу без пополнения запасов воды и провизии и смены личного состава. Таких кораблей в составе российского флота пока три.

"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Ещё один сторожевой корабль, но уже ближней морской зоны – «Стойкий». 106-метровый корвет может разогнаться до 27 узлов. Автономность плавания по запасам провизии на 99 человек экипажа – 15 суток. Корабль оснащён вертолётом, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом морского базирования и торпедами. В строй введен в 2014 году. Уже через год, как отмечает Flot.com, корвет в составе Балтийского флота нервировал латвийских военных, проходя подозрительно близко от территориальных вод соседей.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Большой десантный корабль «Минск» в военно-морских парадах в Петербурге участвовал дважды: в 2005 и в 2015 годах. «Минску» больше 30 лет, он был построен в 1984 году в Польше. Максимальная скорость – 18 узлов, длина – 112, 5 метров, экипаж – 97 человек. Предназначен для перевозки грузов, вооружения и высадки морского десанта на непригодное для этого побережье. На нём можно разместить 225 десантников и до 500 тонн техники. На борту две артиллерийские и четыре зенитно-ракетные установки, а также реактивная система залпового огня. Отметился «Минск» неофициальным визитом в британский Плимут, участием в международных учениях и неприязнью к нацистам. По данным портала Flot.com, в 2005-м на борту корабля избили матроса, у которого заметили татуировку со свастикой. Причём за несколько месяцев до этого корабль три дня ходил по местам боевой славы Великой Отечественной войны.

читатель "Фонтанки"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Ещё один корабль Балтийского флота – дизельная подводная лодка «Димитров» – особо любима иностранцами. В 1988-м, через два года после спуска на воду, на её борту побывала военная делегация Северной Кореи. Позднее на «Димитрове» стажировались военные из Алжира, Ливии, Сирии, Ирана, Индии и Кубы. Её не обошли вниманием главнокомандующий Южной Кореи, командующий ВМС Германии и отечественные режиссёры – в 1997 году на лодке снимали фильм «Не валяй дурака…». В Петербурге на Дне ВМФ субмарину можно было видеть в 2008-м. Подлодка этого типа считается одной из самых тихих в мире и, предсказуемо, предназначена, в том числе, для разведки. 85-метровый корабль обычно погружается на 240 метров, но может работать и на 350-метровой глубине. Кроме уничтожения подводных и надводных вражеских кораблей, подлодка способна ставить минные заграждения.  Мин в запасе – 24.

архив "ДП"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Малый противолодочный «Уренгой» спущен на воду в 1985 году и входит в состав Балтийского флота. Корабль способен обороняться от подводных лодок, но преимущественно несёт дозорную службу и охраняет водный район. Порой – с особым усердием. Как пишет портал Flot.com, в 2009 году мощь «Уренгоя» прочувствовало садоводство «Зелёная роща», по которому пришёлся предназначенный условному противнику удар. Садоводство от учебного обстрела пострадало на 25-30 тысяч рублей, которые возместили из карманов членов экипажа.

архив "ДП"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Малый ракетный «Серпухов» спущен на воду два года назад, находится в составе Черноморского флота. В августе прошлого года он обстреливал крылатыми ракетами сирийские объекты террористов запрещённой в РФ «Джебхат Фатх аш-Шам». Уникальное ракетное оснащение корабля может поражать цели на расстоянии до 21 километра. По данным Минобороны РФ, именно они уничтожили командный пункт и базу боевиков неподалёку от населённого пункта Дар-Тааза, а также склад оружия в Алеппо.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Корабли противоминной обороны Балтийского флота на параде представляют тральщики: рейдовый РТ-248 и базовые БТ-115 и БТ-730 «Александр Обухов». Все они способны обнаружить и уничтожить мины на безопасном от кораблей расстоянии. В Неву они также заходят не первый раз. Отдельно выделить из них стоит «Обухов». Его отличает новейшее минно-тральное вооружение, которое, впрочем, не исключает использования более ранних разработок, и длина в 68 метров. «Обухов» считается одним из крупнейших в мире композитных боевых кораблей. Для сравнения, базовый БТ-115 – чуть длиннее 49 метров.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Участие в военно-морском параде примет и десантный катер Д-67, который предназначен исключительно для десантирования техники и людей. За раз может перевезти 92 человека (не считая четырёх членов экипажа) или 50 тонн вооружения. Это, к примеру, два БТР или один танк. Для тех же целей предназначен и десантный Д-144. Его отличает воздушная прослойка, которая не даёт соприкоснуться с водой и тем самым позволяет развить большую скорость.

скриншот http://anton-blinov.livejournal.com/

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Катера другой серии – «Рапторы» – вооружены, быстроходны и достаточно крепки. Броня патрульного «Раптора» может выдержать обстрел из автомата Калашникова. Не дотягивающие до 17 метров в длину катера этой серии не могут вместить больше двадцати человек, зато доставить их к месту высадки способны со скоростью в 50 узлов. А попутно ещё и перехватить малую цель, для чего на борту есть два пулемёта и дистанционный боевой модуль.  Это самое быстрое судно военно-морского флота страны. Такие «хищники», а их всего четыре, охраняли акваторию Чёрного моря во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Считается, что прототипом «Рапторов» стал шведский Strb 90H.

"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Зато противодиверсионный катер с шифром «Грачонок» – полностью отечественная разработка. Они многозадачны, маневренны и вооружены «в ассортименте». На борту четыре переносных зенитных ракетных комплекса, крупнокалиберная морская тумбовая пулеметная установка, а также десятиствольный гранатомёт и ещё один – 45-мм противодиверсионный.

архив "ДП"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

К слову, советский флот катеров такого класса не имел. В рамках перевооружения ими обеспечили Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флот и Каспийскую флотилию.

Смотря на большие ракетные катера «Чувашия» и «Димитров», представляйте их в группе – именно так они наиболее опасны даже для более мощных кораблей. Они способны как прикрывать свои суда от угроз с воды и с воздуха, так и самостоятельно уничтожать противника. Катера несут противокорабельные ракеты «Москит», 76-мм артустановку АК-176 и пару шестиствольных АК-630.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Торжественным строем, который в пятницу отрепетировали в последний раз, боевые корабли пройдут по Неве 30 июля. Начало запланировано на 10 утра. В кронштадтской части парада задействованы: МПК «Казанец», МПК «Зеленодольск», БПК «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Сообразительный», БДК «Александр Шабалин», БДК «Иван Грен»; ДЭПЛ «Владикавказ», «Великий Новгород» и «Колпино», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также самые большие в мире атомные крейсеры – ракетный «Петр Великий» и подводный «Дмитрий Донской», вооружённый ракетой «Булава».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Веселый фотограф
28 июля 2017 г. 17:32
Спасибо за инфу.
Bandos
28 июля 2017 г. 17:29
Ура! А жить обычный народ когда лучше станет?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
La Vue
28.07.2017 12:24

Открылся новый видовой ресторан La Vue

Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21

Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %

ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00

КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге

Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге
Автомобильный Петербург справился с подготовкой к параду
Как под носом у федерального инспектора незаконно построили “Петров-Водкин”
Куда пойти 28-30 июля: День ВМФ, «Старкон», «Усадьба Jazz», «О, да! Еда!»
«Если бы я хотел поозорничать, начал бы с «Проспекта Просвещения» в час пик»
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Почему пассажиров метро поставили в очередь
Почему двери и окна - главный кошмар центра Петербурга
Автобус не стоит выделенки
Если реклама умнее остановок
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты

Новости компаний
La Vue
28.07.2017 12:24
Открылся новый видовой ресторан La Vue
Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21
Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27
Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию
Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.