Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

Десятки боевых кораблей встали в парадный строй на Неве и в Кронштадте. В последнее воскресенье июля им нужно будет показать верховному главнокомандующему, что российский флот — это мощь.

Праздничным мероприятиям по случаю Дня ВМФ даст старт Главный военно-морской парад, который в этом году проходит сразу на двух площадках — в акватории Невы и Средней гавани Кронштадта. В Петербурге парад будет принимать президент Владимир Путин. 28 июля прошла генеральная репетиция, из-за чего днем развели четыре ключевых моста. В невской акватории уже сейчас стоят более 20 кораблей и катеров и одна подлодка. Центральный военно-морской портал собрал наиболее интересную информацию об этих кораблях.

Участие в параде примут больше 60 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Демонстрировать будут не только те, что уже прошли боевое крещение, но и самые современные. «Адмирал Макаров» – один из них. В состав Черноморского флота этот 125-метровый фрегат войдёт в ноябре. Если его предшественники могли противостоять только подлодкам, то многоцелевой сторожевой корабль нового поколения готов к боевым действиям против надводных кораблей и может отразить атаку с воздуха. В составе экипажа – 180 человек и 20 морских пехотинцев. Вооружение – крылатые ракеты «Калибр-НК», зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», двухтрубные торпедные аппараты, реактивная бомбовая установка и вертолёт. В течение 30 дней фрегат может выполнять поставленную задачу без пополнения запасов воды и провизии и смены личного состава. Таких кораблей в составе российского флота пока три.

Ещё один сторожевой корабль, но уже ближней морской зоны – «Стойкий». 106-метровый корвет может разогнаться до 27 узлов. Автономность плавания по запасам провизии на 99 человек экипажа – 15 суток. Корабль оснащён вертолётом, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом морского базирования и торпедами. В строй введен в 2014 году. Уже через год, как отмечает Flot.com, корвет в составе Балтийского флота нервировал латвийских военных, проходя подозрительно близко от территориальных вод соседей.

Большой десантный корабль «Минск» в военно-морских парадах в Петербурге участвовал дважды: в 2005 и в 2015 годах. «Минску» больше 30 лет, он был построен в 1984 году в Польше. Максимальная скорость – 18 узлов, длина – 112, 5 метров, экипаж – 97 человек. Предназначен для перевозки грузов, вооружения и высадки морского десанта на непригодное для этого побережье. На нём можно разместить 225 десантников и до 500 тонн техники. На борту две артиллерийские и четыре зенитно-ракетные установки, а также реактивная система залпового огня. Отметился «Минск» неофициальным визитом в британский Плимут, участием в международных учениях и неприязнью к нацистам. По данным портала Flot.com, в 2005-м на борту корабля избили матроса, у которого заметили татуировку со свастикой. Причём за несколько месяцев до этого корабль три дня ходил по местам боевой славы Великой Отечественной войны.

Ещё один корабль Балтийского флота – дизельная подводная лодка «Димитров» – особо любима иностранцами. В 1988-м, через два года после спуска на воду, на её борту побывала военная делегация Северной Кореи. Позднее на «Димитрове» стажировались военные из Алжира, Ливии, Сирии, Ирана, Индии и Кубы. Её не обошли вниманием главнокомандующий Южной Кореи, командующий ВМС Германии и отечественные режиссёры – в 1997 году на лодке снимали фильм «Не валяй дурака…». В Петербурге на Дне ВМФ субмарину можно было видеть в 2008-м. Подлодка этого типа считается одной из самых тихих в мире и, предсказуемо, предназначена, в том числе, для разведки. 85-метровый корабль обычно погружается на 240 метров, но может работать и на 350-метровой глубине. Кроме уничтожения подводных и надводных вражеских кораблей, подлодка способна ставить минные заграждения. Мин в запасе – 24.

Малый противолодочный «Уренгой» спущен на воду в 1985 году и входит в состав Балтийского флота. Корабль способен обороняться от подводных лодок, но преимущественно несёт дозорную службу и охраняет водный район. Порой – с особым усердием. Как пишет портал Flot.com, в 2009 году мощь «Уренгоя» прочувствовало садоводство «Зелёная роща», по которому пришёлся предназначенный условному противнику удар. Садоводство от учебного обстрела пострадало на 25-30 тысяч рублей, которые возместили из карманов членов экипажа.

Малый ракетный «Серпухов» спущен на воду два года назад, находится в составе Черноморского флота. В августе прошлого года он обстреливал крылатыми ракетами сирийские объекты террористов запрещённой в РФ «Джебхат Фатх аш-Шам». Уникальное ракетное оснащение корабля может поражать цели на расстоянии до 21 километра. По данным Минобороны РФ, именно они уничтожили командный пункт и базу боевиков неподалёку от населённого пункта Дар-Тааза, а также склад оружия в Алеппо.

Корабли противоминной обороны Балтийского флота на параде представляют тральщики: рейдовый РТ-248 и базовые БТ-115 и БТ-730 «Александр Обухов». Все они способны обнаружить и уничтожить мины на безопасном от кораблей расстоянии. В Неву они также заходят не первый раз. Отдельно выделить из них стоит «Обухов». Его отличает новейшее минно-тральное вооружение, которое, впрочем, не исключает использования более ранних разработок, и длина в 68 метров. «Обухов» считается одним из крупнейших в мире композитных боевых кораблей. Для сравнения, базовый БТ-115 – чуть длиннее 49 метров.

Участие в военно-морском параде примет и десантный катер Д-67, который предназначен исключительно для десантирования техники и людей. За раз может перевезти 92 человека (не считая четырёх членов экипажа) или 50 тонн вооружения. Это, к примеру, два БТР или один танк. Для тех же целей предназначен и десантный Д-144. Его отличает воздушная прослойка, которая не даёт соприкоснуться с водой и тем самым позволяет развить большую скорость.

Катера другой серии – «Рапторы» – вооружены, быстроходны и достаточно крепки. Броня патрульного «Раптора» может выдержать обстрел из автомата Калашникова. Не дотягивающие до 17 метров в длину катера этой серии не могут вместить больше двадцати человек, зато доставить их к месту высадки способны со скоростью в 50 узлов. А попутно ещё и перехватить малую цель, для чего на борту есть два пулемёта и дистанционный боевой модуль. Это самое быстрое судно военно-морского флота страны. Такие «хищники», а их всего четыре, охраняли акваторию Чёрного моря во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Считается, что прототипом «Рапторов» стал шведский Strb 90H.

Зато противодиверсионный катер с шифром «Грачонок» – полностью отечественная разработка. Они многозадачны, маневренны и вооружены «в ассортименте». На борту четыре переносных зенитных ракетных комплекса, крупнокалиберная морская тумбовая пулеметная установка, а также десятиствольный гранатомёт и ещё один – 45-мм противодиверсионный.

К слову, советский флот катеров такого класса не имел. В рамках перевооружения ими обеспечили Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флот и Каспийскую флотилию.

Смотря на большие ракетные катера «Чувашия» и «Димитров», представляйте их в группе – именно так они наиболее опасны даже для более мощных кораблей. Они способны как прикрывать свои суда от угроз с воды и с воздуха, так и самостоятельно уничтожать противника. Катера несут противокорабельные ракеты «Москит», 76-мм артустановку АК-176 и пару шестиствольных АК-630.

Торжественным строем, который в пятницу отрепетировали в последний раз, боевые корабли пройдут по Неве 30 июля. Начало запланировано на 10 утра. В кронштадтской части парада задействованы: МПК «Казанец», МПК «Зеленодольск», БПК «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Сообразительный», БДК «Александр Шабалин», БДК «Иван Грен»; ДЭПЛ «Владикавказ», «Великий Новгород» и «Колпино», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также самые большие в мире атомные крейсеры – ракетный «Петр Великий» и подводный «Дмитрий Донской», вооружённый ракетой «Булава».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»