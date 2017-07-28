Еще
17:37 28.07.2017
Новость часа
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
Пришлите свою новость!
17:24
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
17:16
Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов
17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:10
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
16:52
Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»
16:38
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
16:27
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
16:20
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
16:13
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
16:10
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
16:00
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
15:40
На Дальневосточном водитель сбил насмерть дорожного рабочего
15:34
Московская «Стрелка» запускает лекции в Петербурге
15:34
СМИ: Замглавы МВД Украины задержали за взятку на 4,5 млн рублей
15:30
Дворцовый парк в Гатчине закроют для велосипедистов к концу сезона
15:27
Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено
15:21
Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным
15:13
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
14:55
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
14:42
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
14:32
В Финляндии выпустили приложение для владельцев дронов
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
11:25
Спрос на ипотеку в Финляндии вырос на 70%
11:21
По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски
11:16
На Лиговском распределяют потоки – движение закрыто
11:13
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
11:01
Невский проспект открыт для проезда
11:00
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
10:55
Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали
10:49
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
10:37
Тело работника детского лагеря "Балтийская Звезда" нашли в Оредеже
10:30
Поезд врезался в платформу в Барселоне: почти 50 пострадавших
10:22
Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой
10:15
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
10:08
Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова
10:00
В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард
09:52
Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов
09:50
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
09:45
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
09:39
В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских
09:29
Мировые цены на нефть снижаются
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
28.07.2017 16:13

Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов

Дивиденды, которые ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) выплатило своим участникам по итогам 2016 года, составили 2,45 млрд рублей. 65% этой суммы (1,6 млрд) достались Siemens. Между тем, немецкий концерн может выйти из уставного капитала компании в связи со скандалом.

Информация о финансовых результатах компании по итогам 2016 года была опубликована 28 июля. Согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ, всего на дивиденды, которые выплачивались впервые, направили 2,45 млрд рублей. СТГТ на 65% принадлежит Siemens и на 35% – АО «Силовые машины». Исходя из этого, немецкая компания получила 1,6 млрд рублей, а «Силмаш» – 850 млн. Выручка СТГТ по итогам года составила 14 млрд рублей против 10,1 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла не так заметно — с 1,58 млрд до 1,94 млрд рублей.

ООО «Сименс технологии газовых турбин» – совместное предприятие Siemens AG (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года в Санкт-Петербурге. Расположено в Горелово, на улице Сименса. Самой востребованной продукцией завода являются турбины SGT5-2000E и SGT5-4000F.

Появились также отчетности других российских компаний с участием Siemens. В частности, ЗАО «Интеравтоматика». Чистая прибыль выросла в 2016 году на 11% и достигла 142 млн рублей. ЗАО «Интеравтоматика» создано в 1993 году. Принадлежит на 46% Siemens, на 37% – Всероссийскому теплотехническому институту и на 17% – «Технопромэкспорту» (структура Ростеха).Чистая прибыль ООО «Сименс», которое является стопроцентной дочерней компанией Siemens, увеличилась более чем в 5 раз и составила 3,4 млрд.

Накануне стало известно, что Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза в Брюсселе (COREPER) согласовал введение персональных санкций против ряда физических и юридических лиц из России на фоне скандала вокруг поставки в Крым турбин производства Siemens.

Ранее СТГТ вместе с компанией  «Технопромэкспорт» (ТПЭ) стала ответчиком по иску Siemens, он был подан 10 июля. Рассмотрение назначено на 21 августа. ТПЭ  закупил четыре комплекта газовых турбин SGT5-2000E для энергообъектов в Тамани, однако они были поставлены в Крым, несмотря на санкции ЕС, запрещающие делать это. При этом «Интеравтоматика» преобразовала турбины, так что возникает вопрос о том, можно ли их считать по-прежнему европейской продукцией.

Siemens принял решение разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями и аннулировать контракт на поставки оборудования для электростанций. Кроме того, концерн предложил выкупить поставленные на полуостров турбины.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.07.2017 10:04

Банк «Санкт-Петербург» объявляет об установлении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» объявляет об окончании приема заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций.
27.07.2017 12:29

Банк «Санкт-Петербург» значительно нарастил долю бесконтактных платежей

В первом полугодии 2017 года Банк «Санкт-Петербург» нарастил долю бесконтактных транзакций до уровня 33%. Основным драйвером роста стали инновационные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05

Электронный больничный становится реальностью

С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
Курс рубля падает
В России установили предельные суммы банковский гарантий
Цена барреля Brent держится выше 50 долларов
Мировые цены на нефть растут
ФРС США сохранила базовую ставку
Петербургский суд запретил распространять информацию о биткойнах
Перевозчики взвесили талоны и жетоны
«Семейный капитал» ушел в молоко
«Свежих анекдотов о российской экономике нет»
«Это не тот рост, который мы хотим видеть»
Цены не выдержали испытания погодой
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Как намыть криптовалюту
«Пока 144 миллиона готовы жить, как в Камбодже, ничего меняться не будет»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.07.2017 10:04
Банк «Санкт-Петербург» объявляет об установлении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» объявляет об окончании приема заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций.
27.07.2017 12:29
Банк «Санкт-Петербург» значительно нарастил долю бесконтактных платежей
В первом полугодии 2017 года Банк «Санкт-Петербург» нарастил долю бесконтактных транзакций до уровня 33%. Основным драйвером роста стали инновационные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43
Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию
Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 10:47
Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2017 12:45
Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.