Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов

Дивиденды, которые ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) выплатило своим участникам по итогам 2016 года, составили 2,45 млрд рублей. 65% этой суммы (1,6 млрд) достались Siemens. Между тем, немецкий концерн может выйти из уставного капитала компании в связи со скандалом.

Информация о финансовых результатах компании по итогам 2016 года была опубликована 28 июля. Согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ, всего на дивиденды, которые выплачивались впервые, направили 2,45 млрд рублей. СТГТ на 65% принадлежит Siemens и на 35% – АО «Силовые машины». Исходя из этого, немецкая компания получила 1,6 млрд рублей, а «Силмаш» – 850 млн. Выручка СТГТ по итогам года составила 14 млрд рублей против 10,1 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла не так заметно — с 1,58 млрд до 1,94 млрд рублей.

ООО «Сименс технологии газовых турбин» – совместное предприятие Siemens AG (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года в Санкт-Петербурге. Расположено в Горелово, на улице Сименса. Самой востребованной продукцией завода являются турбины SGT5-2000E и SGT5-4000F.

Появились также отчетности других российских компаний с участием Siemens. В частности, ЗАО «Интеравтоматика». Чистая прибыль выросла в 2016 году на 11% и достигла 142 млн рублей. ЗАО «Интеравтоматика» создано в 1993 году. Принадлежит на 46% Siemens, на 37% – Всероссийскому теплотехническому институту и на 17% – «Технопромэкспорту» (структура Ростеха).Чистая прибыль ООО «Сименс», которое является стопроцентной дочерней компанией Siemens, увеличилась более чем в 5 раз и составила 3,4 млрд.

Накануне стало известно, что Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза в Брюсселе (COREPER) согласовал введение персональных санкций против ряда физических и юридических лиц из России на фоне скандала вокруг поставки в Крым турбин производства Siemens.

Ранее СТГТ вместе с компанией «Технопромэкспорт» (ТПЭ) стала ответчиком по иску Siemens, он был подан 10 июля. Рассмотрение назначено на 21 августа. ТПЭ закупил четыре комплекта газовых турбин SGT5-2000E для энергообъектов в Тамани, однако они были поставлены в Крым, несмотря на санкции ЕС, запрещающие делать это. При этом «Интеравтоматика» преобразовала турбины, так что возникает вопрос о том, можно ли их считать по-прежнему европейской продукцией.

Siemens принял решение разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями и аннулировать контракт на поставки оборудования для электростанций. Кроме того, концерн предложил выкупить поставленные на полуостров турбины.