Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту невыплаты 4,1 млн рублей филологам Санкт-Петербургского университета.

Об этом 27 июля сообщили на сайте вуза. Согласно опубликованному отчету о ректорском совещании, в правоохранительные органы была передана информация о невыплаченной заработной плате размером в 4,1 млн рублей (за период 2012 – 2013 годов). По данным университета, денежные средства недополучил 91 филолог.

«Как минимум в 86 случаях доля невыплаченной заработной платы составила половину и более от всей заработной платы работника», – говорится в материалах ректорского совещания.

Ранее администрация СПбГУ, как утверждается на сайте вуза, провела проверку по заявлениям преподавателей кафедр иностранных языков. Выяснилось, что средства, которые были выделены на зарплаты, тратились на иные цели.

Отметим, что за направление филологии отвечал проректор СПбГУ Сергей Богданов. Осенью 2016 года он покинул университет и возглавил РГПУ им. Герцена. Как ранее сообщала «Фонтанка», в СПбГУ написали несколько десятков заявлений в полицию, проверив финансово-хозяйственную деятельность бывшего сотрудника. 19 июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Богданова по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ.

По мнению собеседников в ректорском сообществе, проверка экс-проректора и обращение к силовикам были связаны с конфликтом между Богдановым и ректором СПбГУ Николаем Кропачевым.