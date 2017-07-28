Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено

Энергоснабжение Крыма восстановлено по двум из четырех веток энергомоста из Краснодарского края. Симферополь и Севастополь всё ещё остаются без света.

«Керчь, Судак, Феодосия уже под напряжением. Две линии из четырёх энергомоста мы уже запустили, работаем дальше», – цитирует «Крыминформ» министра топлива и энергетики республики Вадима Белика 28 июля. Он добавил, что электроснабжение Крыма возобновится полностью уже в ближайшее время.

Крым перестал получать электроэнергию по энергомосту из-за сработавшей противоаварийной автоматики на Тамани около 14.00. Отсутствие электричества подтвердили в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры были подключены к резервным источникам питания.