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28.07.2017 15:21

Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным

Самолет, на котором в Молдавию летел вице-премьер Дмитрий Рогозин, развернули в воздухе.

Достигнув воздушного пространства Венгрии, он совершил маневр и направился в сторону Москвы, сообщают 28 июля молдавские интернет-ресурсы со ссылкой на данные сайта Flightradar.

Посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин, который ждал Рогозина в аэропорту, сообщил ТАСС, что власти Румынии не пропустили самолет с вице-премьером, который летел на переговоры с президентом страны Игорем Додоном.

Источник: Эхо Москвы


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