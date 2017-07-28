Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет

Жителей Выборгского района Петербурга не будут отключать от горячего водоснабжения на время ремонтных работ возле станции метро «Удельная», где днем 28 июля лопнула труба.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК», течь дала труба диаметром 273 мм, к двум часам дня прорыв локализовали. Потребителей перевели на резервные схемы. Без последствий ЧП не обошлось — из-за горячего фонтана в размытый асфальт угодили машины на стихийной парковке. По данным предприятия, повреждения получили три автомобиля, их владельцам будут выплачены деньги по страховке.

Напомним, кипяток бил из-под земли на высоту фонарного столба.