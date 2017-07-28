Автомобильный Петербург справился с подготовкой к параду

Центр Петербурга относительно легко пережил первый в своей истории развод четырех мостов в будний день. Транспортный удар принял на себя Красногвардейский район.

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный были разведены утром 28 июля из-за генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ. В непривычной ситуации навигация дала сбой. Например, на Университетской набережной показывалась серьезная пробка. А по факту было свободно. На Свердловской набережной, напротив, трафик оказался слишком большим. Но автомобилисты продолжали ехать в ту сторону – магистраль на навигаторах выглядела «зеленой».

К двум часам пробка в районе Большеохтинского моста так и не исчезла. Пробки на прилегающих улицах аналитики «Яндекса» называли «необычно сложными». Так, затор от Республиканской улицы до улицы Михайлова растянулся на 5,4 километра. Встали Полюстровский и Среднеохтинский проспекты (на протяжении 3,4 километра). Естественно, заалела сама переправа. Оказалось невозможно проехать по Тульской улице.

К пробкам водители отнеслись с юмором. То и дело раздавались возгласы на тему «вас предупреждали» и «доколе». «Российские ВМФ репетируют октябрь 17-го. Мосты захватили, остались почта и телеграф», – шутили пользователи «Яндекс.Навигатора», ставя метки на Неве.

Для автомобилистов, едущих по центру Петербурга, в этот день были организованы два сюрприза. Первый – приятный. Неожиданно оказался открыт Невский проспект, хотя проезд по нему должны были закрыть (от Садовой улицы до Дворцовой площади). Второй – скорее, неприятный. Лиговский проспект закрыли на участке от Транспортного переулка до площади Восстания. В УГИБДД по городу и Ленинградской области рассказали, что это было сделано ради самих водителей. Потоки машин пытались развести, чтобы не создавать мертвую пробку в центре города. Из-за этого возник затор на участке Лиговского от Расстанной улицы до набережной Обводного канала.

«Встречаемся здесь же 30.07. Занимаем места», – предлагали стоявшие в пробке в районе Морской набережной. Подобное испытание ждет водителей Петербурга уже в воскресенье, когда пройдет парад в честь Дня ВМФ.

Подробнее об этом читайте в материале «Водителя Петербурга».