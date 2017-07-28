Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»

Десять победителей викторины на «Фонтанке» «Что вы знаете про «Тосно»?» отправятся на воскресный футбольный матч «Тосно» - Зенит» на стадион «Петровский».

Читатели «Фонтанки» живо отреагировали на предложенную викторину о ФК «Тосно». Редакция получила свыше 400 писем с правильными и неправильными ответами на 7 простейших вопросов. Мы всех благодарим за участие в нашей игре!

Ранее мы обещали подарить пять билетов, но после такого ажиотажа ФК «Тосно» по нашей просьбе согласился подарить 10 билетов. Победители были отобраны слепым методом.

В редакции «Фонтанки» 10 победителей викторины получили по билету на воскресный матч «Тосно» – Зенит». Вручил билеты нападающий «Тосно» Евгений Марков.

Победителями нашей викторины стали:

Роман Елистратов

Ильдар Рушанов

Павел Соколов

Руслан Бекмансуров

Евгений Зайцев

Екатерина Лебедева

Юрий Топорков

Оксана Веселова

Андрей Сапаров

Екатерина Кравченко

Публикуем правильные ответы на викторину.

1) Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов родился в Одессе.

2) На берегу реки Тосна находятся Саблинские пещеры.

3) Евгений Марков до перехода в «Тосно» играл за ФК «Зенит».

4) Тренер «Тосно» Владимир Бесчастных забил 26 голов за сборную России.

5) Символами «Тосно» являются корюшка и лось.

6) Вратарь «Тосно» Давид Юрченко начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Титан» Москва.

7) Младен Кашчелан пришел в «Тосно» в 2016 году.

Матч состоится 30 июля в 20:00 на стадионе «Петровский»

Болейте за наших! Участвуйте в наших викторинах! Выигрывайте призы.

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