Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
Читатели «Фонтанки» живо отреагировали на предложенную викторину о ФК «Тосно». Редакция получила свыше 400 писем с правильными и неправильными ответами на 7 простейших вопросов. Мы всех благодарим за участие в нашей игре!
Ранее мы обещали подарить пять билетов, но после такого ажиотажа ФК «Тосно» по нашей просьбе согласился подарить 10 билетов. Победители были отобраны слепым методом.
В редакции «Фонтанки» 10 победителей викторины получили по билету на воскресный матч «Тосно» – Зенит». Вручил билеты нападающий «Тосно» Евгений Марков.
Победителями нашей викторины стали:
- Роман Елистратов
- Ильдар Рушанов
- Павел Соколов
- Руслан Бекмансуров
- Евгений Зайцев
- Екатерина Лебедева
- Юрий Топорков
- Оксана Веселова
- Андрей Сапаров
- Екатерина Кравченко
Публикуем правильные ответы на викторину.
1) Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов родился в Одессе.
2) На берегу реки Тосна находятся Саблинские пещеры.
3) Евгений Марков до перехода в «Тосно» играл за ФК «Зенит».
4) Тренер «Тосно» Владимир Бесчастных забил 26 голов за сборную России.
5) Символами «Тосно» являются корюшка и лось.
6) Вратарь «Тосно» Давид Юрченко начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Титан» Москва.
7) Младен Кашчелан пришел в «Тосно» в 2016 году.
Матч состоится 30 июля в 20:00 на стадионе «Петровский»
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