Еще
17:38 28.07.2017
Новость часа
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
Пришлите свою новость!
17:37
Завершается реставрация Музея Рерихов на Васильевском острове
17:24
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
17:16
Как выглядит барбекю, которого лишили американских дипломатов
17:15
Итоги недели с Андреем Константиновым
17:10
В СПбЭС прошли обыски в рамках уголовного дела против экс-руководства компании
16:59
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся ливней
16:52
Не долетевший в Молдавию Рогозин пообещал ответ «гадам»
16:38
«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота
16:27
Миллиардера Михальченко возвращают в Петербург
16:20
Ройзман выбыл из кандидатов в губернаторы Свердловской области
16:13
Siemens получил от петербургского СТГТ 1,6 млрд рублей дивидендов
16:10
Полиция выясняет, куда пропали 4,1 млн рублей зарплаты филологов СПбГУ
16:00
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
15:40
На Дальневосточном водитель сбил насмерть дорожного рабочего
15:34
Московская «Стрелка» запускает лекции в Петербурге
15:34
СМИ: Замглавы МВД Украины задержали за взятку на 4,5 млн рублей
15:30
Дворцовый парк в Гатчине закроют для велосипедистов к концу сезона
15:27
Энергоснабжение Керчи, Судака и Феодосии восстановлено
15:21
Власти Румынии не пропустили в страну самолет с вице-премьером РФ Рогозиным
15:13
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
14:55
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
14:42
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
14:32
В Финляндии выпустили приложение для владельцев дронов
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
11:25
Спрос на ипотеку в Финляндии вырос на 70%
11:21
По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски
11:16
На Лиговском распределяют потоки – движение закрыто
11:13
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
11:01
Невский проспект открыт для проезда
11:00
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
10:55
Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали
10:49
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
10:37
Тело работника детского лагеря "Балтийская Звезда" нашли в Оредеже
10:30
Поезд врезался в платформу в Барселоне: почти 50 пострадавших
10:22
Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой
10:15
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
10:08
Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова
10:00
В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард
09:52
Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов
09:50
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
09:45
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
09:39
В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
28.07.2017 14:55

В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста

Все четыре ветки энергомоста в Крым отключились днем 28 июля по не установленным пока причинам. Крупные объекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.

Как сообщает «Крыминформ», на улицах Симферополя не работают светофоры, встали троллейбусы, закрылись магазины. «Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», – цитирует издание министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика.

По данным СМИ, свет отключился в два часа дня в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае и Красноперекопске.

Напомним, кабельно-воздушные линии и подстанции были введены в эксплуатацию в мае 2016 года. Их строительство началось после присоединения Крыма к России и отключения полуострова от украинских сетей. На время строительства в республике был введен режим ЧС.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
Россиян хотят освободить от обязанности поверять счётчики воды
В Купчино проходят испытания теплосетей
В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей
Очевидцы: На Наличной улице забил фонтан воды
На набережной реки Фонтанки двор превратился в озеро
В двух районах Петербурга повторно испытывают теплосети
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
Если в доме поселился дурно пахнущий сосед
Как причинить соседям добро
Как с июля вырастет ваша квитанция
Химическая атака на «Магнит»
ЖКХ-битва под Красным Селом
Нечего на песок пенять
Гибридная война Калининского ЖКХ
На квартиру Путина покусилось древнее зло
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.