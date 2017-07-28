В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста

Все четыре ветки энергомоста в Крым отключились днем 28 июля по не установленным пока причинам. Крупные объекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.

Как сообщает «Крыминформ», на улицах Симферополя не работают светофоры, встали троллейбусы, закрылись магазины. «Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», – цитирует издание министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика.

По данным СМИ, свет отключился в два часа дня в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае и Красноперекопске.

Напомним, кабельно-воздушные линии и подстанции были введены в эксплуатацию в мае 2016 года. Их строительство началось после присоединения Крыма к России и отключения полуострова от украинских сетей. На время строительства в республике был введен режим ЧС.