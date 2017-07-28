Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»

Двух джамперов задержала служба безопасности при попытке проникнуть на строительную площадку небоскреба в Приморском районе Петербурга. Экстремалы планировали прыгнуть с парашютом со строительного крана.

Об этом «Фонтанке» 28 июля сообщили в пресс-службе МФК «Лахта Центр». В пресс-службе регионального управления Росгвардии добавили, что задержанными оказались двое петербуржцев, 31 и 25 лет, которые перелезли через забор «Лахта Центра» сегодня около семи часов утра.

Любители адреналина отправились в отдел полиции в компании наряда вневедомственной охраны, где им предстоит объяснить мотивы своего поступка.