ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне девяти процентов годовых. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба регулятора.

«ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017-го. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза», — говорится в пресс-релизе.

В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году. По ее словам, перерыв в изменении ставки может быть взят более чем на одно заседание совета директоров.

16 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. Регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.