Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца

Торжественный прием по случаю отбытия мощей Николая Чудотворца из Санкт-Петербурга в Италию прошел в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре 28 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил чиновников и бизнесменов города.

В частности, к столу позвали губернаторов Петербурга и Ленинградской области Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко, бизнесмена и друга президента Владимира Путина – Константина Голощапова, вице-губернатора Северной столицы Константина Серова, полпреда президента по СЗФО Николая Цуканова и других представителей власти и бизнеса.

Планируется, что также сегодня предстоятель Русской православной церкви совершит молебен у ковчега с ребром святителя Николая, после чего святыню увезут в Пулково.

В Петербурге патриарх Кирилл в ближайшие дни примет участие в заседании священного Синода РПЦ, а также в праздновании 320-летия Военно-морского флота России.