Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч

Одиннадцать лишних пассажиров, взятых капитаном на борт теплохода «Альдемарин» в Петербурге, суд оценил в 50 тысяч рублей штрафа. Мужчину признали виновным по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщила 28 июля Северо-Западная транспортная прокуратура, приговор по делу огласил Дзержинский районный суд, который установил, что в ночь на 4 мая по рекам и каналам на «Альдемарине» катался 61 пассажир вместо положенных пятидесяти. Среди них было восемь детей, а вот нужного количества спасательных жилетов на теплоходе не нашлось.

У тёзки «Альдемарина» лето также не задалось. 26 июня на полном ходу в него врезался катер у Литейного моста.