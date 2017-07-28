Петербургских школьников научат быть лидерами

Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров.

1 сентября в Санкт-Петербурге стартует набор старшеклассников в «Школу будущих лидеров». Новый социальный проект направлен на решение именно этой задачи – найти самых перспективных, талантливых и целеустремленных старшеклассников города и помочь им максимально раскрыть свой потенциал.

«В корпоративной философии RBI развитие и совершенствование – ключевые понятия, – рассказывает президент компании, инициатор создания Школы будущих лидеров Эдуард Тиктинский. – При этом для нас важно не только строить красивые дома, делать Петербург лучше и удобнее, но и делиться с окружающими своим мировоззрением. Наша цель – найти самых талантливых и неравнодушных ребят, расширить их кругозор, показать перспективы интеллектуальных инвестиций в самого себя и дать им возможность развиваться. Это станет отличным стартом их взрослой жизни! А пользу принесет не только конкретным 20 школьникам, но, я уверен, и всему нашему городу, и даже стране».

«Мы давно планировали начать взаимодействие со школьниками. Работа с лидерами – сложный и комплексный процесс, и чем раньше она начинается, тем больших успехов можно добиться. Я рад, что в рамках совместной работы с RBI идея предоставления дополнительного всестороннего образования детям будет реализована в интересном формате Школы», – говорит основатель Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» Артем Шейкин.

В программу Школы будущих лидеров войдут лекции известных ученых и предпринимателей, тренинги, мастер-классы по развитию коммуникативных навыков, встречи с экспертами в различных областях знаний. Участником проекта станут 20 десятиклассников, прошедший многоступенчатый конкурсный отбор. Прием заявок начинается 1 сентября и продлится ровно месяц. Обучение первого потока пройдет с ноября 2017 г. по апрель 2018 г.

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