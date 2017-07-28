Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Халк рассказал о том, с кем он поддерживает связь в петербургской команде, а также выразил надежду на то, что «Зенит» все же вернет себе титул чемпиона.

«Я очень скучаю по «Зениту»! В Петербурге я провёл несколько фантастических сезонов. Люди, город, клуб — всё было просто великолепно. Абсолютно великолепно! Кстати, я до сих пор поддерживаю связь с ребятами из Питера. И при каждом удобном случае стремлюсь приехать в Россию. Например, на финале Кубка конфедераций было очень классно! Со многими ребятами постоянно чатимся. Так что я в курсе всех последних новостей о «Зените».

Хотите фамилии? Окей, активно общаюсь со Смольниковым, Анюковым, Шатовым, Дзюбой. Да и с другими зенитовцами тоже. Кто станет чемпионом России в этом сезоне? Ох, надо подумать. Даже не знаю… Если серьёзно, надеюсь, что «Зенит» наконец вернёт себе титул, буду болеть за бывшую команду всей душой! Верю, что ребята способны достичь цели. Пора бы уже!» — цитирует Халка 8News.

Напомним, 30 июня 2016 года Живанилду Виейра де Соуза, более известный как Халк, официально перешел в «Шанхай Теллэйс». Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола 56 млн евро. После этого Халк уже изъявлял желание вернуться в «Зенит».