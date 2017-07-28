«Адмиралтейские верфи» к Дню ВМФ заложили две новые подлодки для Тихоокеанского флота

«Адмиралтейские верфи» в преддверии Дня ВМФ начали работу над новым заказом для Минобороны — серией больших дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) для Тихоокеанского флота. Первые две - «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» - 28 июля заложили в цехе № 12.

Контракт на постройку шести аналогичных субмарин проекта 636.3 верфи подписали в сентябре прошлого года на форуме «Армия-2016». По его условиям, военные ждут первый корабль уже в 2019 году, а всю серию — в 2022-м.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, присутствовавший на церемонии, заявил, что может взять шефство над «Волховом» после его постройки. Благодаря этому экипаж сможет рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от властей региона.

Как отметили представители верфи на открытии, ДЭПЛ будут построены по модифицированному проекту 636.3 и по сравнению с предыдущими разработками будут иметь лучшую боевую эффективность и показатели живучести. Ранее шесть таких кораблей «Адмиралтейские верфи» поставили для Черноморского флота.

Все корабли проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Это одни из самых малошумных судов своего класса. Они оснащаются новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения — крылатыми ракетами «Калибр» и самой современной отечественной радиоэлектроникой и гидроакустикой.