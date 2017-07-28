Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что меры в отношении американских дипломатов, объявленные сегодня МИДом, – это ответ на принятый американским конгрессом законопроект об антироссийских санкциях.

По информации «Интерфакса» от 28 июля, он пояснил, что Москва не стала дожидаться подписи президента США Дональда Трампа, поскольку после решения сената вопрос практически решен. «В данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, которая уже вышла после сената. Технологически эта форма представляется почти окончательной», – сказал пресс-секретарь президента.

Песков подтвердил, что заявление МИДа о контрмерах в ответ на новые санкции США санкционировано Путиным. «Подобные меры невозможны без санкционирования президента», – сказал он.

Ранее МИД России объявил об ответных мерах в отношении США: Москва обязала Вашингтон сократить общее число персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, а также запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями в Москве.