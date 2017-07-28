«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

Еще
14:28 28.07.2017
Новость часа
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
Пришлите свою новость!
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
11:25
Спрос на ипотеку в Финляндии вырос на 70%
11:21
По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски
11:16
На Лиговском распределяют потоки – движение закрыто
11:13
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
11:01
Невский проспект открыт для проезда
11:00
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
10:55
Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали
10:49
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
10:37
Тело работника детского лагеря "Балтийская Звезда" нашли в Оредеже
10:30
Поезд врезался в платформу в Барселоне: почти 50 пострадавших
10:22
Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой
10:15
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
10:08
Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова
10:00
В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард
09:52
Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов
09:50
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
09:45
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
09:39
В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских
09:29
Мировые цены на нефть снижаются
09:21
Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии
09:13
На Весельной школьница упала с третьего этажа
09:04
Пожар на полигоне ТБО "Новый Свет" оказался условным
08:56
В центре Петербурга перевернулся автозак с арестантами
08:49
СМИ: В Крыму депутатов и чиновников обязали вести фейсбук
08:37
Фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму посадили на 3,5 года
08:29
Не доехал: поездка в Пулково закончилась ночным «паровозом»
08:21
СМИ: Главой избирательного штаба Путина может стать Вайно
08:13
Саакашвили нашел "украинский след" в выборах в США
08:05
Американский сенат проголосовал за новые санкции против РФ
01:51
«Балтийский дом» представит «Милого друга»
01:35
Present Perfect Festival пройдет на шести площадках
01:11
«Старкон» покажет «Терминатора» в 3D, сериал со Шнуровым и марсоход
00:44
Конгресс США дал $1,6 млрд на строительство «стены Трампа»
00:30
Россия в рейтинге УЕФА оторвалась от Португалии
00:20
Бессон захотел снять фильм в России
00:04
Кличко прокомментировал лишение Саакашвили гражданства Украины
27/07
Белый дом рассказал о праве вето Трампа на законопроект о санкциях против России
27/07
Манчини: У нас много игроков
27/07
Кокорин посвятил свой гол Валерию Маслову
27/07
Госдеп США угостил журналистов на брифинге печеньем
27/07
Шестилетняя пострадала под колесами машины на Индустриальном
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
28.07.2017 13:24

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
«Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».

Этот конкурс открывает праздничную программу мероприятий, посвященных Дню строителя. Идея о проведении конкурса родилась три года назад, и все это время компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») неизменно поддерживает юных талантливых художников, родители которых заняты в строительной области

В конкурсе принимали участие дети младшего и среднего школьного возраста от 6 до 12 лет. Всего в 2017 году организаторы получили около 100 рисунков, и перед ними стояла фактически невозможная задача: выбрать из этого количества всего 15 победителей в разных номинациях, среди которых: «Портрет строителя», «Город будущего», «На стройке», «Моя мама – строитель», «Знаток безопасности строительства», «Знаток строительной техники» и пр.

От Группы «Эталон» победителей конкурса поздравляла руководитель PR-службы Компании Ксения Савчук: «Мы с большим удовольствием поддерживаем данный конкурс с момента его основания. Нам очень хочется надеяться, что ребята по-настоящему гордятся своими родителями-строителями, и в будущем, возможно, тоже свяжут свою жизнь с этой профессией. Ведь строители, как истинные созидатели, делают очень важное дело: строят для людей комфортные и уютные дома».

Победители были награждены почетными дипломами и приятными подарками, среди которых были символ компании «Эталон ЛенСпецСМУ» – Рыжий кот Смусик, и книга от основателя и генерального директора Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова «Когда я вырасту, я буду строить дома». На ее ярко иллюстрированных страницах рассказывается о том, как строится дом: от идеи до ее воплощения, и о самых важных строительных профессиях.

Победителя конкурса поздравят в рамках праздничного концерта в Ледовом дворце, посвященного Дню строителя. На сцене концертного комплекса юному талантливому художнику вручать подарок будет лично Вячеслав Заренков.

Справка о ГК «Эталон»
 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
RBI
28.07.2017 14:00

Петербургских школьников научат быть лидерами

Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров.
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
ГК «Эталон»
27.07.2017 10:30

Группа «Эталон» начинает строительство нового проекта в Москве

Группа «Эталон» объявляет о начале строительства своего первого проекта бизнес-класса в Москве.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Полгода по новым правилам. Что происходит на строительном рынке Петербурга?
Старое жилье сдает позиции
Варламов проиграл петербургским застройщикам
В вишневый сад – из ресторана
На дворе трава…
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты

Новости компаний
RBI
28.07.2017 14:00
Петербургских школьников научат быть лидерами
Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров.
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24
«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
ГК «Эталон»
27.07.2017 10:30
Группа «Эталон» начинает строительство нового проекта в Москве
Группа «Эталон» объявляет о начале строительства своего первого проекта бизнес-класса в Москве.
ЖК «Муринский Посад»
26.07.2017 16:02
ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
Первый и второй корпуса ЖК «Муринский Посад» аккредитованы Газпромбанком. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 10,25% годовых.
Детский сад в Риверсайде
26.07.2017 12:30
Спрос на коммерческие помещения в ЖК растёт
«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах Setl City и компаний-партнеров – подвела итоги полугодия.
RBI
26.07.2017 10:39
RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости
Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55
В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01
Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52
В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей
В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
«Главстрой-СПб»
24.07.2017 10:42
Школа в новом жилом районе «Юнтолово» готова на 95%
«Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к завершающему этапу строительства школы на территории одного из крупнейших проектов в Санкт-Петербурге – новом жилом районе «Юнтолово».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.