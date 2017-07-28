«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».

Этот конкурс открывает праздничную программу мероприятий, посвященных Дню строителя. Идея о проведении конкурса родилась три года назад, и все это время компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») неизменно поддерживает юных талантливых художников, родители которых заняты в строительной области

В конкурсе принимали участие дети младшего и среднего школьного возраста от 6 до 12 лет. Всего в 2017 году организаторы получили около 100 рисунков, и перед ними стояла фактически невозможная задача: выбрать из этого количества всего 15 победителей в разных номинациях, среди которых: «Портрет строителя», «Город будущего», «На стройке», «Моя мама – строитель», «Знаток безопасности строительства», «Знаток строительной техники» и пр.

От Группы «Эталон» победителей конкурса поздравляла руководитель PR-службы Компании Ксения Савчук: «Мы с большим удовольствием поддерживаем данный конкурс с момента его основания. Нам очень хочется надеяться, что ребята по-настоящему гордятся своими родителями-строителями, и в будущем, возможно, тоже свяжут свою жизнь с этой профессией. Ведь строители, как истинные созидатели, делают очень важное дело: строят для людей комфортные и уютные дома».

Победители были награждены почетными дипломами и приятными подарками, среди которых были символ компании «Эталон ЛенСпецСМУ» – Рыжий кот Смусик, и книга от основателя и генерального директора Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова «Когда я вырасту, я буду строить дома». На ее ярко иллюстрированных страницах рассказывается о том, как строится дом: от идеи до ее воплощения, и о самых важных строительных профессиях.

Победителя конкурса поздравят в рамках праздничного концерта в Ледовом дворце, посвященного Дню строителя. На сцене концертного комплекса юному талантливому художнику вручать подарок будет лично Вячеслав Заренков.

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