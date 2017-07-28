«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда

Чистая прибыль ФК «Зенит» по итогам 2016 года показала рост в 22,5 раза и достигла 5,6 млрд рублей при выручке в 11,7 миллиарда (+17%). На зарплаты клуб потратил 10,3 млрд рублей.

Такие цифры содержатся в опубликованной 28 июля бухгалтерской отчетности АО «Футбольный клуб «Зенит» по российским стандартам бухгалтерского учета за прошлый год. В 2015 году выручка компании составляла 10 млрд, доход — 229 миллионов.

Поступления от «продажи продукции, товаров, работ и услуг» достигли 7 млрд 482 млн рублей. Напомним, самой дорогой сделкой 2016 года для команды стала продажа Халка за 56 млн евро. Кроме того, ушли Гарай и Витсель (о переходе последнего сообщили в начале января 2017-го), совокупная стоимость этих трех трансферов составила около 120 млн евро.

Платежи в связи «с оплатой труда работников» превысили 10,3 млрд рублей (в 2015 году — 6,9 млрд). Ранее СМИ подсчитали приблизительные суммы окладов лидеров команды. В частности, Бранислав Иванович, предположительно, зарабатывает 3,3 млн евро в год, он пришел в команду в 2017-м. Примерно столько же составляет годовой оклад Александра Кокорина, в районе 3 млн евро – Артема Дзюбы, но с учетом бонусов набегает 3,6 миллиона. Хави Гарсия получает около 4,5 млн евро.

Дебиторская задолженность «Зенита» составила около 2,3 млрд рублей. При этом кредиторская за год сильно упала — с 7,4 млрд в 2015 году до 1,7 млрд в 2016-м.