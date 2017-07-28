Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»

Правительство Северной столицы создаст «Единую карту петербуржца». Соответствующее постановление подписал 27 июля губернатор Георгий Полтавченко.

Ранее сообщалось, что карта будет предназначена для помощи льготным категориям граждан. С ее помощью горожане смогут, к примеру, оплачивать проезд в транспорте и получать скидки в магазинах, а правительство сможет гарантировать и прозрачность расходования бюджетных денег, и адресность социальной поддержки.

При принятии бюджета на 2017 год в рамках губернаторской поправки ко второму чтению на создание «Единой карты петербуржца» было выделено 197 млн рублей. Она будет работать на базе национальной платежной системы «Мир».

Согласно распоряжению губернатора, требование к информационной системе, управляющей картой, предстоит разработать комитету по экономической политике, а непосредственно созданием займется комитет по информатизации. Сроки появления карты не уточняются, однако ответственные ведомства (комитет по финансам, социальной политике, здравоохранению, транспорту, информатизации и связи) должны договориться о взаимодействии не позднее октября.