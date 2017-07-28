Еще
14:28 28.07.2017
Новость часа
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
Пришлите свою новость!
14:28
Двум экстремалам с парашютами не дали пробраться в «Лахта Центр»
14:23
ЦБ сохранил ключевую ставку в 9%
14:18
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
14:09
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
14:02
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
13:57
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
13:50
Песков объяснил преждевременные ответные санкции против США
13:30
В Петербурге годовалая девочка получила ожог пищевода из-за батарейки
13:27
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
13:23
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
13:14
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
13:10
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
13:05
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
12:59
БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуируют из-за электронного письма
12:58
Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф
12:56
Полиция Финляндии отчиталась о визите Путина
12:52
Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец
12:41
Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет
12:39
СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова
12:36
В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую
12:24
Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля
12:18
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
12:07
За нападение на автомобиль "Почты России" в Новолисино задержаны трое
12:03
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
11:57
На маршрут №100 Петербург - Гатчина вышли газобусы туристического класса
11:46
Артем Дзюба: Дал Кокорину фору
11:40
Норвежец нелегально перешел российско-финскую границу
11:34
ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге
11:30
Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование
11:25
Спрос на ипотеку в Финляндии вырос на 70%
11:21
По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски
11:16
На Лиговском распределяют потоки – движение закрыто
11:13
СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»
11:01
Невский проспект открыт для проезда
11:00
Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»
10:55
Автомобилисты нашли альтернативный путь объезда разведенных мостов. И встали
10:49
Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
10:37
Тело работника детского лагеря "Балтийская Звезда" нашли в Оредеже
10:30
Поезд врезался в платформу в Барселоне: почти 50 пострадавших
10:22
Убедительным аферистам добавили эпизод с обманутой на 300 тысяч пенсионеркой
10:15
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
10:08
Прокуратура рассказала, в чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана Каримова
10:00
В Петербурге задержали группу обнальщиков, провернувших сделок на миллиард
09:52
Прокуратура Петербурга закроет сайт с инструкциями, как спрятать скарб от приставов
09:50
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
09:45
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
09:39
В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских
09:29
Мировые цены на нефть снижаются
09:21
Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии
09:13
На Весельной школьница упала с третьего этажа
09:04
Пожар на полигоне ТБО "Новый Свет" оказался условным
08:56
В центре Петербурга перевернулся автозак с арестантами
08:49
СМИ: В Крыму депутатов и чиновников обязали вести фейсбук
08:37
Фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму посадили на 3,5 года
08:29
Не доехал: поездка в Пулково закончилась ночным «паровозом»
08:21
СМИ: Главой избирательного штаба Путина может стать Вайно
08:13
Саакашвили нашел "украинский след" в выборах в США
08:05
Американский сенат проголосовал за новые санкции против РФ
01:51
«Балтийский дом» представит «Милого друга»
01:35
Present Perfect Festival пройдет на шести площадках
01:11
«Старкон» покажет «Терминатора» в 3D, сериал со Шнуровым и марсоход
00:44
Конгресс США дал $1,6 млрд на строительство «стены Трампа»
00:30
Россия в рейтинге УЕФА оторвалась от Португалии
00:20
Бессон захотел снять фильм в России
00:04
Кличко прокомментировал лишение Саакашвили гражданства Украины
27/07
Белый дом рассказал о праве вето Трампа на законопроект о санкциях против России
27/07
Манчини: У нас много игроков
27/07
Кокорин посвятил свой гол Валерию Маслову
27/07
Госдеп США угостил журналистов на брифинге печеньем
27/07
Шестилетняя пострадала под колесами машины на Индустриальном
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.07.2017 13:14

Мосты в Петербурге начали сводить раньше

Разведенные ради репетиции парада ко Дню ВМФ мосты в центре Петербурга 28 июля начали сводить раньше. Первыми за 20 минут до запланированного времени опустились пролеты Благовещенского моста. Далее, буквально через несколько минут, последовали Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

Напомним, что разводка переправ также началась раньше намеченного срока. Первым был закрыт Благовещенский мост (в начале десятого утра), следом за ним – Дворцовый. Это стало причиной возмущения водителей.

Пробки возникли, но не в центре, а в Красногвардейском районе, где автомобилисты массово пытались проехать в центр через Большеохтинский мост. Плотно было на подъездах к ЗСД (центральный участок магистрали сделали бесплатным). Водители уже в шутку предлагают занимать места у скоростного диаметра перед 30 июля.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
La Vue
28.07.2017 12:24

Открылся новый видовой ресторан La Vue

Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21

Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %

ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00

КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге

Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Патриарх Кирилл и чиновники Петербурга отпраздновали проводы мощей Николая Чудотворца
Лишних пассажиров и дефицит спасжилетов на борту теплохода в Петербурге оценили в 50 тысяч
Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца»
Мосты в Петербурге начали сводить раньше
В субботу в Петербурге ожидаются ливни и грозы
Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург
Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона
У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты
Как под носом у федерального инспектора незаконно построили “Петров-Водкин”
Куда пойти 28-30 июля: День ВМФ, «Старкон», «Усадьба Jazz», «О, да! Еда!»
«Если бы я хотел поозорничать, начал бы с «Проспекта Просвещения» в час пик»
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Почему пассажиров метро поставили в очередь
Почему двери и окна - главный кошмар центра Петербурга
Автобус не стоит выделенки
Если реклама умнее остановок
Пассажиров метро наказали за непосещаемость
«Беговая» увязла в грунте и авансах
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В перевернувшемся в Петербурге автозаке пострадали двое полицейских

Репетиция Главного военно-морского парада развела мосты

Новости компаний
La Vue
28.07.2017 12:24
Открылся новый видовой ресторан La Vue
Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21
Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27
Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию
Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.