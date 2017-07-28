Мосты в Петербурге начали сводить раньше

Разведенные ради репетиции парада ко Дню ВМФ мосты в центре Петербурга 28 июля начали сводить раньше. Первыми за 20 минут до запланированного времени опустились пролеты Благовещенского моста. Далее, буквально через несколько минут, последовали Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

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Напомним, что разводка переправ также началась раньше намеченного срока. Первым был закрыт Благовещенский мост (в начале десятого утра), следом за ним – Дворцовый. Это стало причиной возмущения водителей.

Пробки возникли, но не в центре, а в Красногвардейском районе, где автомобилисты массово пытались проехать в центр через Большеохтинский мост. Плотно было на подъездах к ЗСД (центральный участок магистрали сделали бесплатным). Водители уже в шутку предлагают занимать места у скоростного диаметра перед 30 июля.