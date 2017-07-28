Официант вагона-ресторана обокрал директора и уехал кутить в Петербург

Служебный роман начальницы и подчинённого, развивавшийся под стук колес поезда Москва — Санкт-Петербург, закончился уголовным делом. Чувствами официанта с богатой криминальной биографией двигала исключительно корысть.

Как сообщила 28 июля пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, помощь транспортной полиции понадобилась 55-летней директору вагона-ресторана в поезде, который курсирует между двумя столицами. У женщины из служебного купе исчезли 70 тыс. рублей. Пропажу нашли быстро. Выяснилось, что деньги перекочевали в карман 38-летнего официанта того же вагона-ресторана, с которым пострадавшая решила связать свою судьбу. Обокрав подругу, мужчина сошел на станции Бологое и на такси отправился кутить с друзьями в Петербург.

Нечистого на руку работника задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за незаконное приобретение и перевозку оружия, хранение и перевозку наркотических средств и кражу. Против мужчины возбудили новое уголовное дело.