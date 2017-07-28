Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко заявил, что помимо дисквалификации от РФС полузащитник Йоан Молло получит денежный штраф от клуба.

«Двухматчевая дисквалификация — справедливое решение. Вы же помните, как КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. — Прим. ред.) в своё время спартаковского игрока дисквалифицировал тоже на два матча за аналогичный проступок. Но также последуют и санкции от клуба в отношении Йоана Молло. Это будет денежный штраф. С фанатами мы работаем, чтобы такого не было. Но как бы тебя ни провоцировали, ты обязан всё равно человеческое лицо сохранять. А с фанатами мы будем и дальше работать и ответственности с себя не снимаем. Нужно быть взаимно вежливыми, как говорится», — цитирует Фурсенко «Чемпионат.com» 28 июля.

Напомним, после окончания первого тайма болельщики «Зенита» принялись скандировать оскорбления в адрес Молло. В ответ на это игрок показал средний палец. Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Молло понесет за это наказание.

Молло был переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола, так как главный тренер Роберто Манчини не нашел ему места в основе. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал. Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона.