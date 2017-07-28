Игрок «Зенита» Молло дисквалифицирован за показанный болельщикам средний палец

На два матча дисквалифицирован полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло в пятницу, 28 июля. Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ), такое решение было принято в ходе очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Наказание игрок понес за оскорбительный жест в адрес зрителей, показанный в матче ФНЛ «Зенит-2» – «Сибирь» 26 июля. Кроме дисквалификации игрок также получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

Напомним, после окончания первого тайма болельщики «Зенита» принялись скандировать оскорбления в адрес Молло. В ответ на это игрок показал средний палец. Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Молло понесет за это наказание.

Молло был переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола, так как главный тренер Роберто Манчини не нашел ему места в основе. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал. Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона.