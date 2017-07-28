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Водитель Петербурга
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28.07.2017 12:41

Петербургские набережные открыли для проезда. Мосты – нет

Адмиралтейская и Английская набережные в районе Сенатской площади открыты для машин. Транспорт по ним начали пропускать практически сразу после окончания репетиции парада ко Дню ВМФ, прошедшей в Петербурге 28 июля.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

Мосты все еще разведены. Напомним, что, согласно графику, свести Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и Литейный должны к 13.20. Однако разводка прошла раньше намеченного графика. Возможно, транспорт снова начнут пускать раньше.


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