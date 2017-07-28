СКА сыграет против сборной Канады на турнире имени Н. Г. Пучкова

Стал известен календарь традиционного петербургского хоккейного турнира имени Н. Г. Пучкова, который пройдет с 14 по 17 августа в Ледовом дворце.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба СКА 28 июля, в этом году помимо армейской команды в нем примут участие сборная Канады и ХК «Сочи», вместе со СКА составившие группу «А». В группу «В» попали «Северсталь», «Йокерит» и «СКА-Нева». Победитель турнира определится в матче лучших команд групп, который состоится 17 августа.

Расписание турнира:

14 августа, понедельник

15.00 «СКА-Нева» – «Йокерит»

19.30 СКА – ХК «Сочи»

15 августа, вторник

15:00 ХК «Сочи» – сборная Канады

19:30 «СКА-Нева» – «Северсталь»

16 августа, среда

15:00 «Йокерит» – «Северсталь»

19:30 СКА – сборная Канады

17 августа, четверг

13:30 3-е место группы А – 3-е место группы В

14:30 2-е место группы А – 2-е место группы В

19:30 1-е место группы А – 1-е место группы В

Первый матч 17 августа (начало в 13.30) пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Хоккейный город». Вне зависимости от занятого места в группе свой заключительный матч армейцы проведут 17 августа в 19.30 в Ледовом дворце.

Сборная Канады собрана из игроков, выступающих в КХЛ и европейских чемпионатах.

Напомним, СКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.