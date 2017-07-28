В Петербурге больше ста тонн норвежской рыбы превратили в белорусскую

Склад, на котором норвежская рыба нехитрым способом становилась белорусской, нашли сотрудники Северо-Западного таможенного управления в Петербурге. Общее количество санкционной продукции перевалило за сотню тонн.

Как сообщает пресс-служба ведомства 28 июля, всего на складе хранили 120 тонн лосося, скумбрии, селедки и мойвы. Часть продуктов, судя по маркировкам, якобы была переработана в Белоруссии из норвежского сырья. Анализ содержимого банок показал, что в соседнем государстве эти консервы даже не открывали. На некоторых товарах маркировки и вовсе переклеивали, без уловок про переработку, и запрещенная на ввоз в Россию рыба уже легально отправлялась на полки магазинов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, продуктовое эмбарго в отношении продуктов действует в России с 2014 года как ответ на антироссийские санкции Евросоюза и США.