Водители предлагают занимать места у ЗСД перед 30 июля

Петербургские автомобилисты с юмором отнеслись к ситуации, возникшей из-за дневного разведения мостов. Шутили в основном в небольшом заторе, возникшем на Наличной и Уральской улицах – водители пытались добраться до центрального участка ЗСД.

Напомним, что днем 28 июля в городе прошла репетиция парада ко Дню ВМФ. Из-за этого были разведены Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и Литейный мосты.

Центральный участок ЗСД сделали бесплатным. Видимо, знали об этом не все. Однако в пробке водители предлагали друг другу занимать места в районе Морской набережной к 30 июля (в этот день пройдет парад).

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Кстати, в Красногвардейском районе, там, где автомобилисты решили массово проскочить через Большеохтинский мост, пробка стоит до сих пор.