Топливная компания в Петербурге за 14 лет не доплатила сотрудникам 4 миллиона

Уголовное дело о долгах по зарплате сотрудников петербургской компании «Е-класс» передано следственным управлением на транспорте в суд. В компании, занимающейся перевозками топлива, сотрудники 14 лет не получали все причитающиеся им деньги.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ 28 июля, сумма долга перед 27 работниками достигла почти 4 млн рублей. При этом, по данным следствия, возможность платить зарплаты полностью у «Е-Класса» была.

Компания, по данным картотеки Арбитражного суда, еще в 2015 году обанкротилась. За ней числится долг в банке в размере 65 млн рублей.