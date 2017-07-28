У петербурженки из-за долгов арестовали одежду на 400 тысяч

Предпринимательница вынужденно лишилась одежды на несколько сотен тысяч рублей в Петербурге. Гардероб пустили с молотка в счет долгов.

Как сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов 28 июля, трое жителей Северной столицы ссудили женщине 7,5 миллиона на развитие бизнеса. Дела у той пошли в гору, но долги возвращать она не собиралась. Кредиторы обратились в суд, который постановил вернуть деньги, но предпринимательница игнорировала исполнительные документы. Приставы навестили магазин по продаже женской одежды, которым владеет должница, и арестовали для последующей продажи 145 единиц товара.

Пиджаки, брюки, платья, шарфы и сумки потянули на 402 тыс. рублей, которые пустят в счет погашения задолженности.