Артем Дзюба: Дал Кокорину фору

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба после победы над «Бней Иегудой» (2:0) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы прокомментировал гол своего партнера по атаке Александра Кокорина.

«Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом — я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь», — заявил Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Дзюба и Кокорин должны забить в сезоне на двоих 35 голов. После трех официальных матчей на счету Кокорина 2 забитых мяча, у Дзюбы пока ни одного.