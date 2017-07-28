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28.07.2017 11:34
10 Комментариев

ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании семерых выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты на транспорте в Петербурге.  

Как сообщила пресс-служба ведомства, мигранты были задержаны 28 июля. Взрывы они готовили на железнодорожном транспорте и на вокзалах. Их личности не разглашаются в интересах следствия.  

По данным 47news, речь может идти о теракте в День ВМФ. Также, по предварительной информации, разработка преступной группы, в причастности к которой подозревают граждан Узбекистана, велась в течение недели.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» прогремел взрыв. 16 человек погибли, в том числе террорист-смертник, а более ста были ранены. По уголовному делу были арестованы 11 человек.


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комментарии пользователей (10)
Captan
28 июля 2017 г. 14:12
ЧК не дремлет !!! Мои соболезнования белоленточникам, уж как они ...
DoctorDobro
28 июля 2017 г. 13:57
Ex-Cop: фееричная может и фееричная, но презумпция недобросовестности в отношении органов охраны порядка для обывателя в повседневной жизни выгоднее, чем презумпция добросовестности. Если сотрудники этих органов отработали хорошо, это неожиданно и приятно. Если нет, то по крайней мере ничего неожиданного.
lachavoje
28 июля 2017 г. 13:18
Ex-Cop: Благодарю за доброе пожелание!(
Ex-Cop
28 июля 2017 г. 13:14
lachavoje: Что же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь!
lachavoje
28 июля 2017 г. 13:09
Ex-Cop: В моей жизни сплошное враньё от всех госорганов. Вчера, по-моему, Иван Стариков в эфире Радио Свобода сказал, что если государство по открытым бюджетным статьям не способно наладить адекватную работу своих служб, то тем более по закрытым, где требуется ещё более ювелирная работа, статьям ожидать реальной работы от госорганов безумно. Я по своему опыту жизни в этой стране полностью разделяю его точку зрения.
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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
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07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
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