ФСБ задержала семерых иностранцев, готовивших теракты в Петербурге

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании семерых выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты на транспорте в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба ведомства, мигранты были задержаны 28 июля. Взрывы они готовили на железнодорожном транспорте и на вокзалах. Их личности не разглашаются в интересах следствия.

По данным 47news, речь может идти о теракте в День ВМФ. Также, по предварительной информации, разработка преступной группы, в причастности к которой подозревают граждан Узбекистана, велась в течение недели.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» прогремел взрыв. 16 человек погибли, в том числе террорист-смертник, а более ста были ранены. По уголовному делу были арестованы 11 человек.