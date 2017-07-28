Банк России отозвал у «Росгосстрах-медицины» лицензию на добровольное личное страхование

Центробанк отозвал лицензию на добровольное личное страхование у страховой компании «Росгосстрах-медицина». Она отказалась от осуществления предусмотренной лицензией деятельности добровольно.

Как сообщается на сайте регулятора 28 июля, также добровольно отказался от лицензии страховой брокер «Ярд». В то же время восстановлено действие лицензии на осуществление взаимного страхования потребительского общества «Гарантия инвестиций». Решение принято в связи с устранением некоммерческой организацией нарушений страхового законодательства.

Как рассказал «Фонтанке» официальный представитель ООО «РГС-медицина», решение ЦБ никак не отражается на обязательствах страховщика в отношении лиц, застрахованных по ОМС.

Компания продолжает свою деятельность по обязательному медицинскому страхованию в полном объеме, лицензия по ОМС действует бессрочно, все полисы обязательного медицинского страхования, выданные компанией, действительны и обмену не подлежат.