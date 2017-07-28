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28.07.2017 11:21

По делу о мошенничестве при продаже приборов от импотенции в Петербурге прошли обыски

Группу из 16 человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве — они втридорога продавали неэффективное оборудование для лечения мужских заболеваний. Накануне на складах и в офисах нескольких причастных к афере организаций в Петербурге прошли обыски.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России 28 июля, ущерб от действий подозреваемых в некоторых случаях достигал 3 млн рублей. Мужчины приходили на консультации, получали диагноз и вместе с ним якобы уникальные препараты и приборы. Все это продавалось под видом эксклюзивного товара, способного вылечить все недуги. На деле же продукция была неэффективной и доступной для покупки в любой аптеке. Минимальная стоимость услуг компании при этом равнялась 100 тыс. рублей. От действий злоумышленников в основном страдали пожилые мужчины.

Реклама компаний распространялась через бесплатные газеты, офисы были расположены в Москве и Петербурге. Оперативники экономической полиции провели в двух столицах десяток обысков, изъяли оргтехнику, базу данных клиентов и другие документы.

Задержанным от 27 до 68 лет, некоторые из них уже имеют судимость. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  


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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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