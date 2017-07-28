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28.07.2017 11:13

СПбМТСБ просит отменить ограничения на биржевые продажи газа для «Газпрома»

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и ФАС предлагают отменить ограничения для «Газпрома» по объемам биржевых продаж газа.

Как пишет 28 июля «Коммерсантъ», в противном случае уже к концу 2017 года, по их мнению, на бирже может случиться резкий рост цен, вызванный дефицитом газа. Отмена ограничения может дать монополии новые возможности для борьбы за потребителей, которых она в последние годы уступала независимым производителям газа.

СПбМТСБ обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой изменить ограничения для «Газпрома» по объемам продажи газа на бирже. Как говорится в письме и. о. президента биржи Александра Левцева, в первом полугодии независимые производители газа сократили биржевые продажи в 2,6 раза, до 1,5 млрд кубометров, а «Газпром» увеличил поставки втрое, до 9,3 млрд кубометров. Таким образом, доля «Газпрома» в продажах выросла до 86%.

«При продолжении тренда возможно, что уже к октябрю-ноябрю объем реализованного «Газпромом» газа на торгах превысит 17,5 млрд кубометров, — пишет глава СПбМТСБ, — то есть величину ограничения, предусмотренного правительством».

Левцев также отмечает, что зимой спрос на газ растет, а продажи независимых производителей в декабре 2016-го — феврале 2017 года сократились втрое — до 83 млн кубометров в среднем в месяц с 253 млн кубометров в отопительный сезон 2015–2016 годов.

«Предложение газа на торгах в зимние месяцы 2017–2018 годов может составить одну десятую часть от ожидаемой потребности», что повлечет резкое увеличение цен, считает биржа.

Против идеи СПбМТСБ выступает второй по объемам добычи российски производитель газа — НОВАТЭК. По данным экспертов издания, компания несет основные потери в ходе развития биржевых торгов в нынешнем виде, поскольку продажа газа через биржу позволяет «Газпрому» отбирать часть объемов реализации НОВАТЭКа, чего иным способом монополия, сдерживаемая тарифным регулированием, не могла бы сделать. При этом администратором торгов на бирже выступает стопроцентная дочерняя компания «Газпром межрегионгаза».

Ограничение для «Газпрома» (до 17,5 млн кубометров и не больше объемов других поставщиков) введено для того, чтобы монополия не вытесняла конкурентов. Но уже в 2016 году на фоне сокращения биржевых продаж газа «Роснефтью» ФАС дала разъяснение, что строго соблюдать паритет необязательно, поскольку продажи независимых не ограничены.


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