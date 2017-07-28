Защитник Учителя просит МВД возбудить дело о баннерах против «Матильды»

Адвокат режиссера Алексея Учителя обратился к главе столичного УМВД Олегу Баранову с просьбой привлечь к административной ответственности болельщиков «Спартака» и «Локомотива», развернувших баннеры против фильма «Матильда».

«Заявление направлено на имя начальника Главного управления МВД по Москве Олега Баранова. В нем я прошу возбудить дело об административных правонарушениях, предусмотренных тремя статьями КоАП России, в отношении лиц, развернувших баннеры на матче «Спартак» — «Локомотив» 14 июля», — цитирует «Интерфакс» адвоката Константина Добрынина 28 июля.

По его мнению, действия пока не установленных лиц могут быть квалифицированы по статьям: 20.2 КоАП (нарушение правил проведения собраний, митингов, демонстраций и т.д.), 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещенной федеральными законами атрибутики или символики), а также статьей 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Ранее Учитель направил жалобу главе Российского футбольного союза Виталию Мутко из-за баннеров, которые развернули футбольные фанаты на трибунах стадиона «Локомотив» во время матча команды со «Спартаком» за Суперкубок. Позже в Госдуме прокомментировали выступление футбольных фанатов против фильма «Матильда», отметив, что акция заказная, но правил не нарушает.